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23 жовтня 2026, 11:42

Смілянський привітав нову наглядову раду «Укрпошти»: хто відтепер контролюватиме діяльність компанії

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував призначення нового складу наглядової ради компанії та заявив, що керівництво підприємства не впливало на відбір кандидатів. За його словами, імена нових членів ради топменеджмент компанії дізнався лише після підписання відповідного рішення Кабінету Міністрів.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував призначення нового складу наглядової ради компанії та заявив, що керівництво підприємства не впливало на відбір кандидатів.
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За його словами, кандидатів обирали комітет із призначень уряду та незалежний рекрутер, роботу якого профінансував Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Водночас керівник «Укрпошти» зазначив, що компанія не коментуватиме досвід і кандидатури нових членів ради, оскільки ці питання належать до повноважень держави як акціонера. Він висловив сподівання, що новий склад посилить корпоративне управління підприємства. Почати роботу з радою компанія готова після завершення необхідних процедур.

Смілянський також наголосив, що за десять років його керівництва «Укрпошта», за його оцінкою, залишалася прикладом прозорого корпоративного управління.

Хто увійшов до наглядової ради «Укрпошти»

До складу ради увійшли:

  • Юрате Станісаускієне — раніше протягом чотирьох років очолювала раду директорів литовського національного поштового оператора Lietuvos paštas.

  • Олег Тимків — директор із розвитку бізнесу аудиторської компанії «Моор Стівенс». За словами Смілянського, він зустрічався з Тимківим під час його роботи в PwC, але це було приблизно сім-вісім років тому.

  • Ніл Генрі Ешворт — незалежний член наглядової ради.

  • Арту Хьялмар Алексі Холлмерус — незалежний член наглядової ради.

  • Євген Дубогриз — заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, представник держави.

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Як відбувався відбір


Відбір незалежних членів розпочався навесні 2026 року. Наприкінці березня було оголошено конкурс, а документи від кандидатів приймали до 24 квітня. ЄБРР підтримав процедуру, профінансувавши залучення рекрутера для пошуку та відбору претендентів.

Призначення нового складу має оновити систему наглядового контролю за державним поштовим оператором. Водночас практичні результати роботи ради можна буде оцінити після початку її повноцінної діяльності.

Як ми писали: «Укрпошта» запустила оплату посилок у застосунку


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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