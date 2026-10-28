Скільки потрібно заробляти для комфортного життя в Європі: порівняння країн

Від €603 до €6491 на місяць — стільки потрібно мати після сплати податків, щоб досягти рівня доходу, який відповідає верхній межі середнього класу в різних країнах Європи. За розрахунками Euronews Business , орієнтиром є 150% від національного медіанного доходу. Однак навіть така сума не гарантує комфортного життя: багато залежить від вартості житла, заощаджень і здатності покривати непередбачені витрати.

Скільки потрібно грошей на місяць для життя у Європі: де найвищий поріг доходу. Фото: Pexels

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Який дохід відповідає рівню верхньої групи середнього класу

За класифікацією Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до середнього класу належать домогосподарства з доходом від 75% до 200% національної медіани. Діапазон від 150% до 200% від медіанного доходу відповідає верхній групі середнього класу. Саме нижню межу цього діапазону Euronews Business використав для порівняння країн.

У межах ЄС необхідний дохід для однієї дорослої людини коливається від €1023 на місяць у Румунії до €6256 у Люксембурзі.

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Скільки потрібно в найбільших економіках ЄС

Серед чотирьох найбільших економік Євросоюзу найвищий показник має Німеччина: €3611 чистого доходу на місяць. У Франції він становить €3307, в Італії €2758, а в Іспанії €2546. Різниця між Німеччиною та Іспанією сягає €1065 на місяць.

Понад €4000 щомісяця потрібно також у Норвегії (€5240), Австрії (€4568), Данії (€4524), Ірландії (€4392) та Нідерландах (€4308).

В 11 країнах ЄС показник перебуває в межах від €1000 до €1900. Наприклад, у Португалії він становить €1808, у Польщі €1799, у Греції €1463, у Болгарії €1108, а в Угорщині €1099. За межами ЄС дохід нижчий за €1000 потрібен для досягнення цього рівня в Албанії (€723), Туреччині (€755), Чорногорії (€825), Сербії (€975) та Північній Македонії (€603).

Скільки потрібно парі та родині з дітьми

Парі без дітей не потрібен удвічі більший дохід, ніж одній людині, оскільки партнери можуть ділити витрати на житло, енергію та інші спільні потреби. Тому Eurostat застосовує коефіцієнт 1,5 для пари без дітей і 2,1 для родини з двома дітьми віком до 14 років.

За розрахунками Euronews Business, у ЄС парі без дітей потрібно €4301 чистого доходу на місяць, щоб досягти рівня 150% медіанного доходу. Для родини з двома дітьми цей показник становить €6021. Співвідношення між країнами не змінюється залежно від складу сім'ї, оскільки до всіх показників застосовують однакові коефіцієнти.

Як купівельна спроможність змінює порівняння

Суми в євро не враховують різниці у вартості життя. Для точнішого порівняння Euronews Business використав стандарти купівельної спроможності (PPS), які дають змогу врахувати відмінності в цінах.

За цим показником розрив між країнами скорочується. Для однієї дорослої людини орієнтир становить 2830 PPS на місяць у ЄС, від 1031 PPS в Албанії до 4709 PPS у Люксембурзі. Різниця між найнижчим і найвищим показниками сягає приблизно 4,6 раза. Для порівняння, у перерахунку на євро вона становить 10,8 раза.

Однак і ці дані не відображають усіх відмінностей у рівні життя. Професор Лейденського університету Коен Камінанда пояснив Euronews Business, що однаковий відносний рівень доходу в різних країнах не забезпечує однакової купівельної спроможності. Національні показники також не враховують регіональних відмінностей, зокрема у вартості житла.

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Чому доходу недостатньо для оцінки фінансового добробуту

На фінансове становище впливають також заощадження, борги та наявність власного житла. Старший економіст ОЕСР Себастьян Кенігс зазначив, що людина з невисоким доходом може мати більше фінансової стабільності завдяки власному житлу та нижчим витратам на життя.

Натомість домогосподарство з вищими доходами, але без заощаджень і зі значними боргами, може бути вразливішим до втрати роботи або непередбачених витрат.

За словами Камінанди, фінансовий добробут передбачає не лише можливість оплачувати рахунки, а й доступ до житла, харчування, енергії та транспорту, участь у суспільному житті, відпочинок і можливість заощаджувати.

Показник у 150% від медіанного доходу дає змогу порівнювати доходи в різних країнах, але не показує, скільки насправді коштує комфортне життя. Для цього потрібно враховувати також витрати домогосподарства, наявні активи, заощадження та борги.