Підробки Moncler, Stone Island та Apple на 98 млн грн: справу передали до суду

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників організованої групи, яка виготовляла та продавала підроблені товари під виглядом продукції відомих світових брендів. Йдеться про одяг, взуття та головні убори з маркуванням Moncler і Stone Island, а також навушники й годинники, які видавали за продукцію Apple. За оцінкою слідства, збитки правовласників торговельних марок перевищують 98 млн грн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працювала схема з підробками

За даними БЕБ, організатором групи був фізична особа-підприємець із міста Буськ Львівської області. Із серпня 2025 року він залучив до незаконного бізнесу ще сімох осіб, зокрема дружину та спільників.

Учасники мали розподілені обов'язки. Двоє з них облаштували та контролювали швейні цехи, де виготовляли одяг і наносили на нього підроблені бирки та етикетки. Інші перевозили тканини, фурнітуру й готові товари між виробництвом, складом і магазинами.

Один із фігурантів продавав контрафакт через магазин у Львові. Ще один учасник виготовляв у власній друкарні підроблені бирки та цінники з логотипами торговельних марок.

Для просування товарів використовували Instagram, Telegram, маркетплейс Prom.ua та власний інтернет-магазин.

Що вилучили під час обшуків

Детективи БЕБ припинили діяльність групи та провели обшуки у двох магазинах, складському приміщенні, двох швейних цехах і за місцем проживання організатора.

Правоохоронці вилучили великі партії підробленого одягу, взуття, головних уборів, навушників і годинників. Також забрали обладнання та матеріали, які використовували для виготовлення контрафактної продукції.

Тепер матеріали кримінального провадження передані до суду. Учасникам групи інкримінують незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою та таке, що завдало матеріальної шкоди. Організатору додатково закидають організацію цього правопорушення.

Читайте також: Підробка VIN-кодів в Україні: із 599 справ до суду дійшли лише п’ять

У БЕБ наголошують, що виробництво контрафакту завдає шкоди не лише власникам брендів: така діяльність також призводить до недоотримання податків і створює нерівні умови для легального бізнесу.

Водночас відповідно до Конституції України всі фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Як ми писали: Експерти розповіли, які продукти в Україні підробляють найчастіше