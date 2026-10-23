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23 жовтня 2026, 14:18

Підробка VIN-кодів в Україні: із 599 справ до суду дійшли лише п’ять

За дев'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 599 кримінальних правопорушень, пов'язаних із підробкою, знищенням чи заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів авто. До суду з них направили лише п'ять проваджень, пише сервіс Opendatabot із посиланням на дані Генпрокуратури.

За дев'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 599 кримінальних правопорушень, пов'язаних із підробкою, знищенням чи заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів авто.
Із 599 справ про підроблені VIN-коди до суду дійшли п'ять
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Про вилучення автівок через ймовірно підроблені VIN-коди заговорили саме цьогоріч. Але тенденція не нова: з 2020 року в Україні зареєстрували понад 11,4 тисячі таких правопорушень, а до суду дійшли лише 69 проваджень.

Частка закритих справ теж змінилася. Раніше закривали близько 40% проваджень, цьогоріч закрили кожне п'яте.

Найбільше правопорушень цьогоріч зафіксували:

  • у Києві: 169;
  • на Дніпропетровщині: 114;
  • на Одещині: 45.

Разом ці регіони дають понад половину всіх зареєстрованих випадків.

За підробку VIN-коду передбачено штраф від 2 550 до 4 250 грн. Серед інших покарань вказується обмеження волі на 3 роки.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
P93
P93
23 жовтня 2026, 15:49
#
Схемка від мусорів вонючок, щоб відправити в окоп когось, все щоб самому не йти
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