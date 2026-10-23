За дев'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 599 кримінальних правопорушень, пов'язаних із підробкою, знищенням чи заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів авто. До суду з них направили лише п'ять проваджень, пише сервіс Opendatabot із посиланням на дані Генпрокуратури.
23 жовтня 2026, 14:18
Підробка VIN-кодів в Україні: із 599 справ до суду дійшли лише п’ять
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Про вилучення автівок через ймовірно підроблені VIN-коди заговорили саме цьогоріч. Але тенденція не нова: з 2020 року в Україні зареєстрували понад 11,4 тисячі таких правопорушень, а до суду дійшли лише 69 проваджень.
Частка закритих справ теж змінилася. Раніше закривали близько 40% проваджень, цьогоріч закрили кожне п'яте.
Найбільше правопорушень цьогоріч зафіксували:
- у Києві: 169;
- на Дніпропетровщині: 114;
- на Одещині: 45.
Разом ці регіони дають понад половину всіх зареєстрованих випадків.
За підробку VIN-коду передбачено штраф від 2 550 до 4 250 грн. Серед інших покарань вказується обмеження волі на 3 роки.
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Джерело: Мінфін
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