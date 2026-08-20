Експерти розповіли, які продукти в Україні підробляють найчастіше

Найбільше підроблюють в Україні дві групи товарів — молочну продукцію та ковбасні вироби. Про це пише УНІАН з посиланням на директора Союзу споживачів України Максима Несміянова.

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Які продукти в Україні підробляють найчастіше

«Масово у нас підробляють саме молочку — сметану, сири кисломолочні, сири тверді. Також ковбасні вироби — оці дві групи товарів найбільше», — каже він.

Несміянов та його команда займаються перевірками харчових товарів на якість та публікують отримані результати. Відвідують з такою метою вони переважно маленькі крамнички, де значно вища ймовірність знайти неякісний товар, ніж у великих іменитих мережах. Він зазначає, що зазвичай робить лише поверхневі перевірки — проте і цього вистачає, аби виявити підробку.

«Потрібно здавати продукт в лабораторію, а це дуже дорого. Наприклад, перевірка на білок (скільки його міститься в конкретному товарі) — один зразок коштує 800 гривень. Ти не зрозумієш походження білка — він тваринний чи рослинний. А більш глибока перевірка коштує 3 000 гривень», — пояснює Несміянов.

Більшість неякісних товарів-підробок виготовляють в Україні на дрібних та середніх виробництвах.

«Вони склад міняють: молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу не вищого гатунку, а першого роблять. Тобто менше м'яса, більше різних добавок. Все це продається під виглядом найнатуральнішої, найсвіжішої продукції» — розповідає експерт з питань захисту прав споживачів.

В залежності від категорії товару, в Україні може бути до 30% підроблених продуктів, каже Несміянов.

«Може бути все підряд, все це треба перевіряти. От ми хліб перевірили. У нас глибина перевірок невелика — ми ж громадська організація, ми самі собі щось перевіряємо. Ми навіть повністю не можемо ковбасу перевірити. А знайти можна багато чого», — продовжує фахівець.

Окремо він звертає увагу на морозиво.

Підробка продуктів — не тільки українське ноу-хау. Це велика проблема в усьому світі, каже заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. За її словами, підробляють і оливкову олію, і багато інших продуктів.

Так, оливкову олію часто розбавляють більш дешевою соняшниковою, ріпаковою або пальмовою. В дорогі бренди спиртного, наприклад, додають дешевий етиловий спирт з ароматизаторами та барвниками. А «секретний інгредієнт» у вершковому маслі, сирах та сметані — тугоплавкі рослинні жири, зокрема пальмова олія. Подібні трюки дозволяють виробникові (нечесному) чимало зекономити на собівартості і збільшити власний прибуток.

«Якщо говорити про фальсифікацію, то в Україні найчастіше фальсифікують сир, масло і сметану. Споживач має бути просто більш уважним, тому що дуже часто маленькими буквами на етикетці написано, що це, наприклад, не сир твердий, а сирний продукт. Або що це не масло, а продукт вершково-рослинний — або так само не сметана, а сметанний продукт», — каже Жупінас.