Німеччина, Польща чи Франція: де в ЄС купують найбільше нових автомобілів

За січень-вересень 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували понад 8,5 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком залишається Німеччина, тоді як найменше машин продали на Мальті. Про це, як повідомляє Укравтопром, свідчать дані реєстрацій нових автомобілів у країнах ЄС.

П’ять найбільших авторинків Євросоюзу

Німеччина суттєво випереджає інші країни за кількістю реєстрацій: за дев’ять місяців там зареєстрували 2 221 789 нових легковиків. Це на 5,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До п’ятірки найбільших авторинків ЄС також увійшли:

Німеччина — 2 221 789 авто (+5,3%); Італія — 1 267 910 авто (+8,6%); Франція — 1 234 951 авто (+4,1%); Іспанія — 912 059 авто (+6,7%); Польща — 470 497 авто (+10%).

Таким чином, Польща посідає п’яте місце серед найбільших авторинків Євросоюзу. Водночас саме вона показала найвищий темп зростання серед країн цієї п’ятірки.

Де в ЄС продають найменше нових автомобілів

Найменші авторинки Євросоюзу за кількістю зареєстрованих нових легковиків розташовані переважно в країнах Балтії та на островах:

Литва — 36 803 авто (+17,3%);

Латвія — 17 530 авто (-0,2%);

Естонія — 14 734 авто (+56,4%);

Кіпр — 10 518 авто (-10,9%);

Мальта — 6 006 авто (+29,6%).

Попри невеликі обсяги продажів, у деяких із цих країн ринок зростав досить швидко. Зокрема, в Естонії кількість реєстрацій збільшилася на 56,4%, а в Литві — на 17,3%.

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Для порівняння, в Україні за січень-вересень 2026 року реалізували 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8,1% менше, ніж за дев’ять місяців минулого року.

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