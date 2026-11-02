Німеччина, Польща чи Франція: де в ЄС купують найбільше нових автомобілів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 листопада 2026, 9:35

Німеччина, Польща чи Франція: де в ЄС купують найбільше нових автомобілів

За січень-вересень 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували понад 8,5 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком залишається Німеччина, тоді як найменше машин продали на Мальті. Про це, як повідомляє Укравтопром, свідчать дані реєстрацій нових автомобілів у країнах ЄС.

За січень-вересень 2026 року в країнах Європейського Союзу зареєстрували понад 8,5 млн нових легкових автомобілів.
Найбільші авторинки Європи
Додати як бажане джерело в Google

П’ять найбільших авторинків Євросоюзу

Німеччина суттєво випереджає інші країни за кількістю реєстрацій: за дев’ять місяців там зареєстрували 2 221 789 нових легковиків. Це на 5,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До п’ятірки найбільших авторинків ЄС також увійшли:

  1. Німеччина — 2 221 789 авто (+5,3%);

  2. Італія — 1 267 910 авто (+8,6%);

  3. Франція — 1 234 951 авто (+4,1%);

  4. Іспанія — 912 059 авто (+6,7%);

  5. Польща — 470 497 авто (+10%).

Таким чином, Польща посідає п’яте місце серед найбільших авторинків Євросоюзу. Водночас саме вона показала найвищий темп зростання серед країн цієї п’ятірки.

Де в ЄС продають найменше нових автомобілів

Найменші авторинки Євросоюзу за кількістю зареєстрованих нових легковиків розташовані переважно в країнах Балтії та на островах:

  • Литва — 36 803 авто (+17,3%);

  • Латвія — 17 530 авто (-0,2%);

  • Естонія — 14 734 авто (+56,4%);

  • Кіпр — 10 518 авто (-10,9%);

  • Мальта — 6 006 авто (+29,6%).

Попри невеликі обсяги продажів, у деяких із цих країн ринок зростав досить швидко. Зокрема, в Естонії кількість реєстрацій збільшилася на 56,4%, а в Литві — на 17,3%.

Читайте також: Китай поставив рекордну ціль для автопрому: 70% електромобілів до 2030 року

Для порівняння, в Україні за січень-вересень 2026 року реалізували 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8,1% менше, ніж за дев’ять місяців минулого року.

Як ми писали: Продажі авто приватним покупцям падають, а корпоративні зростають: топ-5 моделей в Україні

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами