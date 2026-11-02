У яких секторах найбільше погіршилися ділові очікування: Держстат оприлюднив результати жовтневого опитування бізнесу

У жовтні український бізнес погіршив оцінки економічних перспектив на останні три місяці 2026 року. Про це свідчать результати жовтневого опитування підприємств, оприлюднені Державною службою статистики України.

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Найбільше знизилася ділова впевненість у сфері послуг і роздрібній торгівлі. Підприємства також очікують скорочення виробництва та продажів, подальшого зростання цін і зменшення кількості працівників.

У яких галузях найбільше погіршилися очікування

Порівняно з вереснем показник ділової впевненості знизився в усіх досліджених секторах економіки:

у промисловості — на 1,3 відсоткового пункту;

у будівництві — на 1,9 в. п.;

у роздрібній торгівлі — на 8,1 в. п.;

у сфері послуг — на 10,2 в. п.

Найвідчутніше погіршилися настрої компаній, що працюють у сфері послуг і торгівлі.

Бізнес очікує зниження активності та зростання цін

Прогнози підприємств на найближчі місяці свідчать про ризики подальшого уповільнення економічної активності.

У промисловості очікують скорочення виробництва, а у сфері послуг — зменшення обсягів продажів. В аграрному секторі та роздрібній торгівлі прогнозують уповільнення зростання.

Водночас підприємства більшості галузей очікують подальшого підвищення цін. Ще один негативний сигнал — прогнозоване скорочення кількості працівників у всіх п’яти секторах, охоплених опитуванням.

Такі оцінки важливі для підготовки державного бюджету на 2027 рік: слабші ділові настрої можуть означати стриманіше зростання виробництва, продажів і зайнятості. Водночас результати опитування відображають очікування бізнесу, а не гарантований сценарій розвитку економіки.

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На тлі погіршення прогнозів постає питання, чи врахує уряд ці тенденції під час доопрацювання бюджету на наступний рік. Також лунають заклики переглянути бюджет поточного року, зокрема оцінити потребу в секвестрі — скороченні затверджених видатків.

Критики бюджетної політики застерігають, що без формального перегляду бюджету рішення про те, які платежі проводити, а які призупиняти, можуть і надалі ухвалюватися в ручному режимі.

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