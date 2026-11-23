Купівля квартири може зірватися навіть після того, як покупець уже передав продавцю значну суму грошей. У такому разі важливо розуміти, чи йдеться про завдаток або аванс: від цього залежить, чи можна повернути лише сплачені кошти, вимагати подвійну суму або оскаржити штраф за відмову від угоди. Про це пише «Судово-юридична газета».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Верховний Суд у двох справах розглянув різні ситуації: в одній продавець намагався утримати 10% платежу після того, як покупець скористався правом розірвати попередній договір, в іншій — покупець вимагав повернути аванс і додатково стягнути штраф через те, що основну угоду не вдалося укласти.

Завдаток і аванс: у чому різниця

За статтями 546, 570 і 571 Цивільного кодексу України завдаток — це гроші або рухоме майно, які передаються в рахунок майбутніх платежів, підтверджують домовленість сторін і забезпечують виконання зобов’язань.

Якщо покупець, який передав завдаток, порушує забезпечене ним зобов’язання, гроші залишаються у продавця. Якщо винен продавець, він має повернути отриману суму та додатково сплатити ще стільки ж. Тобто покупець може отримати подвійний завдаток.

Наприклад, якщо покупець передав 10 тис. доларів завдатку, а продавець з власної вини відмовився виконувати зобов’язання, яке забезпечувалося цим платежем, покупець може вимагати 20 тис. доларів.

Однак подвійне повернення не відбувається автоматично через сам факт зриву купівлі. Потрібно довести, що передані кошти були саме завдатком, існувало зобов’язання, яке вони забезпечували, а його порушив продавець.

Якщо ж зобов’язання припинилося до початку виконання або через неможливість його виконати, завдаток повертають, але без автоматичного подвоєння.

Аванс має іншу функцію: це лише попередня оплата майбутньої покупки. Він не забезпечує виконання зобов’язань. Тому, якщо основний договір не уклали, аванс за загальним правилом повертають покупцеві, незалежно від того, хто відмовився від угоди. Водночас вимагати ще одну таку саму суму покупець не може лише на підставі факту зриву домовленості.

Важливий нюанс: за частиною другою статті 570 ЦК України, якщо не встановлено, що передана сума є завдатком, її вважають авансом. Тому самого слова «завдаток» у розписці чи договорі недостатньо — суд оцінює зміст домовленостей і те, яке саме зобов’язання мав забезпечувати платіж.

Верховний Суд скасував штраф у 10% за відмову покупця від договору

У постанові від 27 травня 2026 року у справі № 757/51922/24-ц Верховний Суд розглянув спір щодо повернення грошей, переданих за попереднім договором купівлі-продажу квартири.

Сторони уклали нотаріально посвідчений попередній договір 31 березня 2021 року. Основну угоду планували підписати після введення об'єкта будівництва в експлуатацію, реєстрації права власності на квартиру за продавцем та повної оплати її вартості. Загальна сума платежу мала становити 11,7 млн грн — приблизно 418,6 тис. доларів на той час.

Договір дозволяв покупцеві відмовитися від нього в односторонньому порядку до укладення основної угоди. Водночас передбачав фінансові наслідки: продавець мав повернути гроші протягом 90 банківських днів, але міг утримати 10% забезпечувального авансового платежу як штраф.

У липні 2023 року покупець повідомив про розірвання договору та попросив повернути кошти. Продавець почав перераховувати гроші частинами. У 2024 році покупець отримав чотири платежі — 50 тис., 25 тис., 25 тис. і 50 тис. грн. Після цього він звернувся до суду, оскаржуючи, зокрема, умову про утримання 10%.

Суди першої та апеляційної інстанцій не задовольнили цю вимогу. Вони виходили з того, що покупець добровільно підписав договір і погодився з його умовами.

Однак Верховний Суд дійшов іншого висновку. Судді звернули увагу, що фактично договір встановлював штраф за правомірну відмову покупця від угоди — тобто за використання права, яке сам документ йому надавав.

Верховний Суд наголосив, що неустойку не можна встановлювати за правомірну відмову від виконання зобов’язання або одностороннє розірвання договору. Така умова також порушувала баланс інтересів сторін і ставила покупця у невигідне становище.

У результаті суд визнав недійсним положення договору про утримання 10% штрафу. Водночас решта договору залишилася чинною: відповідно до статті 217 ЦК України недійсність окремої умови не обов’язково означає недійсність усього правочину.

Цей висновок важливий для покупців: якщо договір передбачає право відмовитися від угоди, продавець не може автоматично карати штрафом за використання цього права.

Покупець вимагав повернути $7 тисяч і ще стільки ж штрафу: чому суд відмовив

Інший спір Верховний Суд розглянув у постанові від 23 червня 2025 року у справі № 766/8718/23. Він стосувався попереднього договору купівлі-продажу нерухомості в Херсоні.

9 лютого 2022 року сторони домовилися укласти основний договір до 9 серпня того самого року. Покупець передав продавцю 7 тис. доларів США. Крім того, сторони передбачили штраф у такому самому розмірі на випадок невиконання зобов’язань.

Однак основну угоду не уклали через повномасштабне вторгнення Росії та окупацію Херсона. Покупець звернувся до суду, вимагаючи повернути 7 тис. доларів і стягнути ще 7 тис. доларів штрафу.

Суд першої інстанції задовольнив позов частково: зобов’язав продавця повернути передані кошти, але відмовив у стягненні штрафу. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Верховний Суд також не знайшов підстав для додаткового стягнення. Вирішальним було те, що передані 7 тис. доларів суди кваліфікували як аванс, а не завдаток. Отже, ця сума була попередньою оплатою, а не способом забезпечення виконання договору.

Суд виходив із того, що аванс потрібно повернути, якщо основну угоду не уклали. Але для стягнення штрафу необхідні окремі законні та договірні підстави. Самого факту неукладення договору недостатньо, особливо якщо сторони не змогли завершити угоду через обставини, які від них не залежали.

У підсумку покупець отримав назад свої 7 тис. доларів, але не додаткову суму.

Що перевірити перед передачею грошей за квартиру

Обидві справи Верховного Суду показують, що фінансові наслідки зриву купівлі залежать не лише від назви платежу. Важливо, які зобов’язання сторони взяли на себе, чи забезпечував платіж їх виконання та за яких обставин припинилися домовленості.

Перед передачею грошей покупцеві варто:

З’ясувати, що саме сплачується — завдаток чи аванс. Якщо сторони хочуть забезпечити виконання зобов’язань завдатком, це потрібно належно оформити. Самої назви платежу недостатньо.

Визначити, яке зобов’язання забезпечує платіж. Попередній договір передбачає обов’язок укласти основний договір у майбутньому, але не замінює його.

Перевірити умови розірвання. Особливу увагу слід приділити строкам повернення коштів, штрафам і можливості продавця утримувати частину платежу.

Зберігати докази. Розписки, банківські квитанції, листування та повідомлення про розірвання договору можуть мати вирішальне значення під час судового спору.

Отже, покупець може вимагати подвійного повернення грошей лише за наявності умов, передбачених законом для завдатку, зокрема якщо продавець винен у порушенні забезпеченого зобов’язання. Якщо ж платіж був авансом, за загальним правилом повертають лише сплачену суму.

Судова практика також підтверджує два важливі принципи: продавець не може встановлювати штраф за правомірне використ