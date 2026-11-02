Маршаллові Острови запровадили безумовний базовий дохід: громадяни отримують по $200 кожні три місяці

Республіка Маршаллові Острови запустила першу у світі загальнонаціональну довгострокову програму безумовного базового доходу. Громадяни, які відповідають умовам програми, отримують по $200 щокварталу незалежно від віку, працевлаштування чи рівня доходів. Таким чином, за рік одна людина може отримати $800. Про це повідомляє австралійська телерадіомовна корпорація ABC.

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Кому виплачують гроші та звідки беруть кошти

Програма має назву ENRA і охоплює жителів усіх населених атолів країни, а уряд розраховує, що вона допоможе зменшити бідність і стримати відтік населення.

Виплати здійснюють раз на три місяці, причому право на них не залежить від того, чи має людина роботу, який у неї заробіток або скільки їй років.

За даними ABC, на першу виплату в листопаді 2025 року зареєструвалися близько 33 тис. громадян. Для наступного розподілу коштів очікували майже 40 тис. одержувачів. Загалом населення країни становить приблизно 43 тис. осіб.

Орієнтовна вартість програми — близько $30 млн на рік. Її фінансують із Трастового фонду для народу Республіки Маршаллові Острови, створеного в межах угод із США. Фонд має забезпечувати довгострокові фінансові надходження країні. Станом на 31 липня 2026 року його активи становили близько $1,77 млрд.

Фінансування пов'язане з історією відносин Маршаллових Островів і США. У 1946−1958 роках на островах проводили американські ядерні випробування. Загалом їх було 67. У межах домовленостей про вільну асоціацію США надають країні фінансову підтримку, зокрема пов'язану з наслідками ядерних випробувань. Однак неправильно вважати, що весь нинішній капітал фонду — це лише компенсація за них: він формувався в межах ширших фінансових угод.

Чому країна вирішила платити гроші всім

Одна з головних причин запуску програми — бідність і масова міграція. За даними перепису, наведеними ABC, з 2011 року країну залишила приблизно п'ята частина її громадян. Третина домогосподарств повідомляла, що в них закінчувалася їжа.

Міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол пояснював, що базовий дохід має стати фінансовою підтримкою для людей, яким складно оплачувати повсякденні витрати. За його словами, для сім'ї з п'яти осіб сукупна виплата становить $1000 на квартал.

Гроші можна отримати різними способами: на банківський рахунок, чеком або через цифровий платіжний інструмент. Останній варіант важливий для віддалених островів, де немає банків, банкоматів або стабільного зв'язку. Для цього країна розвиває супутниковий інтернет Starlink і використовує цифровий інструмент USDM1.

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Чи може така модель бути довгостроковою

Програма вже стала предметом дискусії серед економістів. Міжнародний валютний фонд звернув увагу на ризики для інфляції та бюджетної стійкості. Експерти Фонду рекомендували уряду згодом розглянути можливість переходу до більш адресної допомоги, яка спрямовуватиметься передусім тим, хто найбільше її потребує.

Водночас уряд Маршаллових Островів наголошує, що виплати фінансуються з інвестиційного фонду, а щорічні вилучення мають залишатися в межах установленого ліміту — до 4% середнього обсягу активів за три роки.

Отже, експеримент цікавий не лише самим фактом виплат усім громадянам. Він показує, чи може невелика держава перетворити частину доходів від суверенного фонду на регулярну підтримку населення — і водночас зберегти ресурси для довгострокового розвитку, інфраструктури та адаптації до зміни клімату.

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