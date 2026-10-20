Доходи бюджету злетіли на 52%: чому державі доведеться різати видатки

За останній період бюджет України демонструє зростання доходів і скорочення дефіциту, але його залежність від міжнародної підтримки посилюється. Поліпшити ситуацію можна через зміцнення власної дохідної бази, перегляд результативності видатків і передбачуване фінансування від партнерів, аде ці завдання потрібно вирішувати разом із відновленням виробництва.

За даними моніторингу, за дев’ять місяців доходи державного бюджету досягли 4 124,5 млрд грн, збільшившись на 52% до відповідного періоду минулого року. Наведений дефіцит скоротився на 27,3%, до 669,4 млрд грн, однак структура цього поліпшення дає підстави для обережнішої оцінки бюджетних перспектив.

Доходи зростають: як реально наповнюється бюджет

Міжнародні трансферти зросли з 317,5 до 1 206,1 млрд грн, а їх частка в доходах підвищилася з 11,7% до 29,2%, а отже майже кожна третя гривня доходів державного бюджету припадає на цю категорію надходжень. Вона забезпечила 888,6 млрд грн із загального приросту доходів на 1 411,6 млрд грн, тобто майже 63% і це показник ваги партнерської підтримки й одночасно вразливості бюджету до зміни строків її надходження.

Доходи без міжнародних трансфертів становили 2 918,4 млрд грн і зросли на 21,8%, видатки збільшилися швидше — на 31,8%, до 4 795,3 млрд грн. Таким чином, доходи без трансфертів покривають лише 60,9% видатків. Причому це сукупний показник: кошти спеціального фонду та цільові надходження не можна автоматично вважати вільним ресурсом для будь-яких потреб.

Ще виразніше тенденцію показує умовний розрахунок дефіциту без міжнародних трансфертів. За незмінності решти показників він становив би 1 875,5 млрд грн проти 1 238,7 млрд грн за дев’ять місяців 2025 року. Отже, такий розрив збільшився на 636,8 млрд грн, або на 51,4% і це не фактичний дефіцит і не прогноз ситуації без допомоги: розрахунок лише виокремлює внесок трансфертів у бюджетне сальдо.

Податкові надходження зросли на 19,4%, до 1 775,2 млрд грн; ПДВ — на 20%, податок на прибуток — на 24,2%. Проте номінальне збільшення зборів саме по собі не визначає внеску реального виробництва, цін, імпорту, зміни податкових правил чи адміністрування. Для оцінки стійкості доходів потрібен аналіз цих складових, інакше тимчасове збільшення надходжень може стати підставою для постійних видаткових зобов’язань.

Джерело: Богдан Данилишин. Дизайн згенеровано ШІ

Навіщо нам потрібен резерв

За нашою оцінкою, від початку повномасштабного вторгнення станом на 14 жовтня 2026 року залучено близько $211,6 млрд міжнародної фінансової допомоги. Ця сума характеризує масштаб підтримки за кілька років, але не є залишком коштів, доступних для нових бюджетних рішень, однак не можна також автоматично прирівнювати весь обсяг міжнародного фінансування до безповоротних надходжень.

Гранти формують доходи бюджету, тоді як кредити є джерелом фінансування та створюють боргові зобов’язання. Пільгові умови можуть істотно полегшувати обслуговування позик, проте потребу в майбутніх виплатах визначають конкретні угоди. Тому в публічній звітності слід чітко відокремлювати гранти, кредитні надходження, оголошені зобов’язання партнерів і фактичне зарахування коштів.

Масштаб відбудови потребує довгострокового підходу і наразі оцінка RDNA5 становить 195,1 млрд дол. прямих збитків і $587,7 млрд потреб у відновленні. Світовий банк підтверджує порядок цих величин: понад $195 млрд збитків і майже $588 млрд потреб протягом наступного десятиліття, оцінених станом на кінець 2025 року. Це не річний дефіцит державного бюджету. Із цих потреб не можна просто відняти вже отриману фінансову допомогу, значна частина якої забезпечувала поточне функціонування держави.

Для бюджетної стабільності вирішальними стають календар надходжень і виконання погоджених умов. Умовне недоотримання до кінця відповідного періоду 10% від наведеного дев’ятимісячного обсягу трансфертів означало б потребу компенсувати 120,6 млрд грн за незмінних видатків та інших надходжень і саме це ілюстрація чутливості бюджету, а не прогноз скорочення допомоги. Вона показує, навіщо потрібні резерв ліквідності та заздалегідь підготовлений план дій.

Якою має бути боргова політика

За дев’ять місяців залучення від ОВДП становили 374,1 млрд грн, погашення — 334 млрд грн. Чисте залучення дорівнювало 40,1 млрд грн, або приблизно 6% наведеного бюджетного дефіциту. Обсяг погашень становив 89,3% валових надходжень.

Отже, значна частина операцій на внутрішньому борговому ринку забезпечує рефінансування попередніх зобов’язань. Процентні виплати до цього розрахунку чистого залучення не включено, а розширення внутрішнього фінансування потребує передбачуваного календаря аукціонів, ширшого кола інвесторів та прийнятних строків погашення.

Механічне підвищення дохідності може збільшити майбутню вартість боргу. А примусове спрямування банківських ресурсів у державні папери може обмежити кредитування підприємств. Тому боргова політика має одночасно враховувати потреби бюджету, можливості ринку та фінансування економічного відновлення.

Як навчитися правильно економити

На оборону за дев’ять місяців спрямовано 2 818,1 млрд грн 58,8% усіх видатків, ще 684,3 млрд грн припало на громадський порядок, безпеку та судову владу. Разом ці категорії становлять 73% видатків. Водночас другу категорію не можна цілком ототожнювати з утриманням адміністративного апарату: вона охоплює різні функції, зокрема критично важливі під час війни.

За такої структури суцільне пропорційне скорочення видатків створює ризик послаблення оборони й базових державних послуг. Потрібен аналіз окремих програм: їхніх функцій, одержувачів, вартості закупівель і фактичних результатів. Видатки на соціальний захист зросли на 13,4%, а капітальні — лише на 6,1%. Скорочувати їх автоматично через зручність відкладення платежів небезпечно: бюджет може втратити інструменти підтримки людей і відновлення майбутніх доходів.

Перший практичний крок — огляд результативності найбільших цивільних бюджетних програм. Слід перевірити дублювання функцій, використання майна, адміністративні витрати, обґрунтованість субсидій та виконання контрактів. У закупівлях оцінювати потрібно повну вартість і якість виконання, включно з подальшими змінами ціни. Суми економії мають з’являтися після перевірки конкретних витрат; довільно оголошені відсотки не створюють реального бюджетного ресурсу.

Окремого контролю потребують державні підприємства, гарантії та інші умовні зобов’язання. Дешеве на момент ухвалення рішення поручительство може згодом вимагати значної бюджетної виплати і для кожної гарантії потрібні оцінка ризику, ліміт відповідальності й плата, що враховує цей ризик; винятки для суспільно важливих проєктів мають бути прозоро обґрунтовані. Продаж непрофільних активів може дати разовий дохід, але його не слід використовувати як постійне джерело фінансування регулярних виплат.

Закрити податкові схеми не означає придушити бізнес

Посилення податкового навантаження на підприємства, які вже працюють легально, має межі. Першочерговими напрямами повинні стати скорочення ухилення від оподаткування, перегляд необґрунтованих пільг і поліпшення адміністрування. Для бізнесу це має означати прозорий відбір для перевірок за ризиками, обґрунтовані рішення та дієве оскарження. Посилення контролю не повинно перетворюватися на блокування законної діяльності й обігових коштів підприємств.

Нові податкові рішення потрібно оцінювати за чистим фіскальним ефектом: разом із можливим скороченням виробництва, зайнятості, інвестицій та іншими втратами бюджету. Розширення бази оподаткування потребує працездатної енергетики, транспортних маршрутів і доступу до капіталу. Тому захищене фінансування відновлення критичної інфраструктури є частиною дохідної політики, а саме зростання життєздатного бізнесу створює повторювані податкові надходження.

Як зверстати бюджет-2027

Для IV кварталу 2026 року та підготовки наступного бюджету доцільно працювати з кількома сценаріями. Базовий має спиратися на підтверджене фінансування та реалістичні доходи. Стресовий повинен передбачати затримку зовнішніх надходжень, додаткові воєнні потреби й слабшу податкову базу. Для нього заздалегідь слід визначити резерв ліквідності, можливості тимчасового фінансування та черговість перенесення непершочергових видатків. Бюджет не повинен брати на себе нові постійні зобов’язання під непідтверджені ресурси.

У найближчі 30 днів варто звести в єдиний календар прогноз надходжень, платежів і боргових погашень. Для кожного партнерського траншу необхідно визначити виконані та невиконані умови, відповідального виконавця й ризик затримки. Наступний крок — перевірка найбільших цивільних програм і портфеля державних гарантій. У межах 90 днів результати цього перегляду мають перетворитися на рішення про перерозподіл коштів, закриття неефективних заходів або зміну їхнього механізму.

Паралельно потрібен пріоритетний перелік інвестицій із готовими проєктами та зрозумілим джерелом фінансування. Перевагу слід надавати заходам, які відновлюють базові послуги, скорочують простої підприємств, зменшують майбутні бюджетні витрати або залучають додатковий приватний капітал. Оцінка має охоплювати вартість будівництва, подальшого утримання та воєнні ризики. Частину потреб можна фінансувати разом із партнерами й приватними інвесторами, чітко визначаючи розподіл ризиків та зобов’язань держави.

У переговорах із партнерами пріоритетами мають бути передбачувані багаторічні графіки, максимально можлива грантова складова та пільгові умови позик. Від України це вимагає виконання узгоджених реформ, прозорої звітності й підготовлених проєктів. МВФ у липневому перегляді програми також наголошував на своєчасності зовнішньої підтримки, мобілізації внутрішніх доходів, ефективності видатків і зміцненні бюджетного планування.

Успіх варто вимірювати часткою видатків, забезпечених доходами без міжнародних трансфертів, виконанням графіка фінансування, вартістю обслуговування боргу та результатами інвестицій. Важливі також відсутність накопичення прострочених платежів і збереження якості базових послуг. Така система оцінювання дасть змогу відрізнити стале поліпшення від тимчасового ефекту великого траншу.

Міжнародна допомога дає Україні ресурс для оборони, підтримки людей і відновлення. Бюджетна політика має використати цей ресурс для зміцнення власної економічної основи. Перспектива фінансової стійкості залежить від здатності держави отримувати більше доходів завдяки виробництву, витрачати кошти результативніше та виконувати зобов’язання в межах реальних можливостей.