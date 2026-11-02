Нафта дешевшає на тлі переговорів Ірану та Катару: Brent опустилася нижче $112 за барель

Світові ціни на нафту знизилися на початку листопада на тлі дипломатичних переговорів Ірану та Катару щодо завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном. Ринок відреагував на перспективу можливого врегулювання конфлікту та відсутність нового масштабного загострення на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

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У понеділок, 2 листопада, ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,4% — до $111,84 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 1,5% і коштувала $102,56 за барель.

Переговори знижують побоювання щодо перебоїв із постачанням

Іранські та катарські посадовці проводять третій день переговорів, мета яких — досягти домовленостей про припинення війни. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що консультації з катарськими посередниками тривають і просуваються. За його словами, Тегеран готовий як до дипломатичного врегулювання, так і до оборони.

Очікування дипломатичного прогресу дещо послабили побоювання трейдерів щодо подальшої ескалації конфлікту. За словами головного ринкового аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, зниження цін також стало технічною корекцією після сильного зростання минулого тижня.

Втім, ризики для нафтового ринку залишаються високими. Зокрема, атаки на танкери, які проходять через Ормузьку протоку, вже впливають на вартість енергоносіїв і морських перевезень. Цей маршрут має стратегічне значення для світового постачання нафти.

Аналітики ING також звертають увагу, що останні коливання цін відображають побоювання ринку щодо можливого нового загострення між США та Іраном. Якщо після проміжних виборів у США 3 листопада не буде ані нових ударів, ані домовленості про припинення війни, ринок може переглянути оцінку геополітичних ризиків.

За оцінкою аналітиків, у разі посилення напруженості ціна Brent може знову наблизитися до $120 за барель.

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ОПЕК+ не збільшуватиме видобуток у грудні

Додатковим чинником для нафтового ринку стало рішення ОПЕК+ залишити цільові показники видобутку на грудень без змін. До наступного коригування політики альянс, імовірно, повернеться вже наступного року.

Водночас група продовжує стикатися з перебоями експорту, пов'язаними з війною навколо Ірану.

Попри зниження цін на початку листопада, наприкінці жовтня Brent завершила місяць на найвищому рівні за шість місяців. Це свідчить, що ринок і надалі закладає у вартість нафти значну премію за геополітичні ризики.

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