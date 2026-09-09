Іран змінює правила для бізнесу: валюта та криптовалюта виходять з-під контролю

Іран почав пом’якшувати жорсткі правила поводження з іноземною валютою, щоб підтримати зовнішню торгівлю в умовах війни та санкцій США. Про це повідомляє Financial Times.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Раніше іранські експортери були зобов’язані повертати валютну виручку до країни та продавати її через державну систему за офіційним курсом. Тепер бізнесу дозволяють використовувати експортні доходи безпосередньо для оплати необхідного імпорту, не проводячи всі операції через офіційний валютний механізм.

Одним із альтернативних інструментів стали криптовалюти, зокрема стейблкоїн Tether (USDT) і біткоїн. Іранські компанії використовують цифрові активи для транскордонних розрахунків через місцеві криптовалютні біржі.

За даними TRM Labs, у 2025 році через Іран пройшло криптовалютних операцій майже на $10 млрд. Для країни, значною мірою відрізаної від міжнародної фінансової системи, цифрові активи стали одним зі способів підтримувати зовнішню торгівлю.

Читайте також: Війна США та Ірану коштуватиме страховикам £1,4 млрд — Lloyd’s

Бізнес тримають на короткому повідку

Водночас Тегеран не відмовляється від контролю за фінансовими потоками. Влада розслідує справи щодо компаній та осіб, яких підозрюють у приховуванні валютної виручки. За даними іранської влади, йдеться про десятки мільярдів євро незадекларованих коштів, а у справах, пов’язаних із нафтовою торгівлею, вже проводяться арешти.

Таким чином, Іран фактично переходить до більш гнучкої валютної політики: бізнес отримує більше свободи у використанні валютної виручки та криптовалют, але держава одночасно посилює переслідування тих, хто приховує кошти.