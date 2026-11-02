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2 листопада 2026, 9:59

Біткоїн завершив жовтень із найбільшим падінням за 12 років: чому провалився «Uptober»

Традиційного жовтневого зростання біткоїна цього року не сталося. За підсумками жовтня криптовалюта подешевшала на 7,32% — це найгірший результат для цього місяця з 2014 року. На початку листопада BTC торгується поблизу $78 тис., а серед чинників тиску на ринок називають масштабний злам криптобіржі Binance та відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF.

Традиційного жовтневого зростання біткоїна цього року не сталося.
Біткоїн у жовтні не виправдав очікувань
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Водночас порівняно із серединою липня, коли біткоїн коштував близько $62 тис, ситуація виглядає не так погано: навіть після жовтневого просідання криптовалюта залишається приблизно на чверть дорожчою.

«Uptober» не виправдав очікувань

Жовтень традиційно вважається сприятливим місяцем для біткоїна. У період із 2010-го до 2025 року 11 із 16 жовтнів завершилися зростанням криптовалюти. Середня дохідність за цей місяць становила 26,1%, медіанна — 12,9%.

Однак у 2026 році тенденція змінилася: за місяць BTC втратив 7,32%. Це четвертий найгірший жовтневий результат за всю історію торгів і найгірший із 2014 року.

Більше того, біткоїн другий рік поспіль завершив жовтень у мінусі. Таке траплялося лише одного разу — у 2011 та 2012 роках.

Злам Binance посилив тиск на крипторинок

Наприкінці місяця додатковим негативним чинником став масштабний злам Binance, про який повідомили 29 жовтня. За даними публікації, збитки від інциденту оцінюють у $6,3 млрд.

На тлі новин про атаку біткоїн протягом останнього тижня жовтня торгувався в діапазоні від $76 337 до $81 840. Різниця між мінімумом і максимумом становила понад $5,5 тис.

За перші 24 години після інциденту обсяг ліквідацій позицій із кредитним плечем перевищив $1,5 млрд. Додатковий тиск створили й американські спотові біткоїн-ETF: 30 жовтня вони зафіксували чистий відтік коштів приблизно на $643 млн.

Binance заявила, що покриє збитки клієнтів власними ресурсами та коштами фонду захисту користувачів SAFU. За оцінками фахівців із блокчейн-розслідувань, близько $3 млрд викрадених активів вдалося заморозити.

Чого чекати від біткоїна в листопаді

На початку листопада увага трейдерів зосереджена на зоні підтримки $76−76,5 тис. Якщо біткоїн опуститься нижче цього рівня, наступними орієнтирами можуть стати $75 тис. і діапазон $73 тис.

Водночас повернення до $78−80 тис. може поліпшити короткострокову картину. Найближчим важливим рівнем опору залишається район $81,8 тис.

Читайте також: Майже $150 млн ліквідацій за дві години: чому біткоїн ризикує впасти ще нижче

Попри слабкий жовтень, історична статистика дає підстави стежити за листопадом: у середньому за всю історію спостережень цей місяць приносив біткоїну близько 34,9% зростання, а медіанний результат становив 10,3%. Втім, середнє значення суттєво залежить від надзвичайно сильного зростання у 2013 році, тому воно не гарантує повторення такого сценарію.

З початку 2026 року біткоїн втратив близько 11%. Але якщо порівнювати його ціну з рівнями середини липня, коли BTC коштував приблизно $62 тис., поточна ситуація не виглядає настільки негативною: криптовалюта все ще торгується значно вище літніх значень.

Як ми писали: Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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