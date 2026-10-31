Пенсіонери з ТОТ можуть змінити адресу виплати: як не втратити пенсію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 жовтня 2026, 14:07

Пенсіонери з ТОТ можуть змінити адресу виплати: як не втратити пенсію

Переїзд із тимчасово окупованої території (ТОТ) не завжди означає, що пенсійна справа автоматично змінює адресу. Через це люди, які вже переїхали на підконтрольну Україні територію, можуть і далі підпадати під вимогу проходити фізичну ідентифікацію. У Пенсійному фонді пояснили, як змінити адресу виплати та на яких умовах після цього продовжать нарахування пенсії.

Переїзд із тимчасово окупованої території не завжди означає, що пенсійна справа автоматично змінює адресу.
ПФУ пояснив, як пенсіонерам після виїзду з окупації зберегти виплати. Фото: facebook.com/pfu.gov.ua
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій і тепер проживають на підконтрольній Україні території, можуть перевести виплату пенсії за фактичною адресою. Для цього не потрібно змінювати зареєстроване місце проживання.

Це передбачає стаття 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». За нею пенсію виплачують за місцем фактичного проживання в межах України, яке людина вказала в заяві, незалежно від зареєстрованої адреси.

Подати заяву можна двома способами:

  • особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Після опрацювання заяви Пенсійний фонд внесе фактичну адресу проживання до пенсійної справи. Це стане підставою для продовження виплати пенсії за новою адресою протягом строку її призначення незалежно від проходження фізичної ідентифікації.

Кому потрібно пройти ідентифікацію до кінця 2026 року

Щороку до 31 грудня фізичну ідентифікацію мають проходити дві категорії пенсіонерів: ті, хто тимчасово проживає за кордоном, і ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Для продовження виплат у 2027 році слід підтвердити особу до 31 грудня 2026 року. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд може призупинити виплату пенсії. Після проходження ідентифікації виплату пенсії відновлять із дати її припинення.

Пройти перевірку можна кількома способами:

  • через особистий кабінет ПФУ за допомогою «Дія.Підпису»;
  • під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду;
  • особисто в сервісному центрі ПФУ.

Українці за кордоном також можуть звернутися до дипломатичної установи України, отримати документ, що підтверджує факт перебування особи в живих, і передати його до Пенсійного фонду.

Важливо: пенсіонери, які живуть на ТОТ або виїхали звідти, також мають повідомити Пенсійний фонд, що не отримують пенсію від Росії. Якщо вони вже подавали таке повідомлення, повторно робити це щороку не потрібно.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами