Пенсіонери з ТОТ можуть змінити адресу виплати: як не втратити пенсію

Переїзд із тимчасово окупованої території (ТОТ) не завжди означає, що пенсійна справа автоматично змінює адресу. Через це люди, які вже переїхали на підконтрольну Україні територію, можуть і далі підпадати під вимогу проходити фізичну ідентифікацію. У Пенсійному фонді пояснили , як змінити адресу виплати та на яких умовах після цього продовжать нарахування пенсії.

ПФУ пояснив, як пенсіонерам після виїзду з окупації зберегти виплати. Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

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Пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій і тепер проживають на підконтрольній Україні території, можуть перевести виплату пенсії за фактичною адресою. Для цього не потрібно змінювати зареєстроване місце проживання.

Це передбачає стаття 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». За нею пенсію виплачують за місцем фактичного проживання в межах України, яке людина вказала в заяві, незалежно від зареєстрованої адреси.

Подати заяву можна двома способами:

особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Після опрацювання заяви Пенсійний фонд внесе фактичну адресу проживання до пенсійної справи. Це стане підставою для продовження виплати пенсії за новою адресою протягом строку її призначення незалежно від проходження фізичної ідентифікації.

Кому потрібно пройти ідентифікацію до кінця 2026 року

Щороку до 31 грудня фізичну ідентифікацію мають проходити дві категорії пенсіонерів: ті, хто тимчасово проживає за кордоном, і ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Для продовження виплат у 2027 році слід підтвердити особу до 31 грудня 2026 року. Якщо цього не зробити, Пенсійний фонд може призупинити виплату пенсії. Після проходження ідентифікації виплату пенсії відновлять із дати її припинення.

Пройти перевірку можна кількома способами:

через особистий кабінет ПФУ за допомогою «Дія.Підпису»;

під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду;

особисто в сервісному центрі ПФУ.

Українці за кордоном також можуть звернутися до дипломатичної установи України, отримати документ, що підтверджує факт перебування особи в живих, і передати його до Пенсійного фонду.

Важливо: пенсіонери, які живуть на ТОТ або виїхали звідти, також мають повідомити Пенсійний фонд, що не отримують пенсію від Росії. Якщо вони вже подавали таке повідомлення, повторно робити це щороку не потрібно.