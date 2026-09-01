Переїзд з ТОТ: у ПФУ пояснили, як змінити адресу виплати пенсії

Пенсіонери, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, можуть змінити адресу виплати пенсії на нове фактичне місце проживання на підконтрольній Україні території. Це дозволить уникнути необхідності щороку проходити фізичну ідентифікацію. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Де має виплачуватися пенсія

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, зазначеним у заяві.

Це не залежить від задекларованого або зареєстрованого місця проживання. Тому якщо пенсіонер переїхав із тимчасово окупованої території, йому доцільно змінити адресу, за якою виплачується пенсія.

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Як перевести пенсійну справу

Заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання можна подати двома способами:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Після опрацювання заяви в пенсійній справі буде зазначено фактичне місце проживання пенсіонера на підконтрольній Україні території.

Саме за цією адресою надалі виплачуватиметься пенсія.

Хто має проходити фізичну ідентифікацію

Постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2025 року № 299 визначено дві категорії осіб, які для продовження отримання пенсії мають щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

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Йдеться про пенсіонерів, які:

тимчасово проживають за межами України;

проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України.

Що це означає

Якщо пенсіонер виїхав із тимчасово окупованої території та фактично проживає на підконтрольній Україні території, йому варто оновити адресу виплати пенсії.

Після переведення пенсійної справи пенсія виплачуватиметься за новим місцем фактичного проживання, а пенсіонер зможе уникнути щорічної фізичної ідентифікації, передбаченої для тих, хто проживає на ТОТ.