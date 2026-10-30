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30 жовтня 2026, 18:25

Дружини мобілізованих можуть не платити проценти за кредитами: суди скасовують десятки тисяч гривень нарахувань

Дружини та чоловіки мобілізованих військовослужбовців мають право не сплачувати проценти за користування кредитами, штрафи та пеню протягом усього періоду служби їхніх партнерів. Про це повідомляє Судово-юридичнаи газета. Ця пільга поширюється і на позики, оформлені на ім'я самих членів сім'ї, а не військовослужбовців. Водночас повертати основну суму кредиту все одно потрібно.

Дружини та чоловіки мобілізованих військовослужбовців мають право не сплачувати проценти за користування кредитами, штрафи та пеню протягом усього періоду служби їхніх партнерів.
Кредитні пільги для військових та їхніх сімей
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Право на таке звільнення передбачене пунктом 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Норма стосується зобов'язань перед банками, фінансовими компаніями та іншими кредиторами.

Суд скасував майже 72 тис грн процентів і штрафів

Як ця норма працює на практиці, показали два рішення Арбузинського районного суду Миколаївської області від 26 жовтня 2026 року.

У цих справах фінансові компанії вимагали стягнути з жінки заборгованість за чотирма кредитними договорами. Загалом вона позичила 32 тис. грн, однак кредитори намагалися стягнути вже 103 867,50 грн — разом із процентами та штрафними нарахуваннями.

Чоловік позичальниці проходив військову службу за мобілізацією з 26 лютого 2022 року до 7 липня 2026 року. Усі чотири кредити жінка оформила під час його служби.

Суд встановив, що проценти та штрафи нараховувалися саме в період, коли дружина військовослужбовця мала право на пільгу. Тому у стягненні 71 867,50 грн таких нарахувань фінансовим компаніям відмовили. Натомість суд зобов'язав позичальницю повернути 32 тис. грн основного боргу.

Крім того, суд відмовив кредиторам у стягненні комісії за видачу позики, оскільки в договорі не було конкретизовано, за які послуги її нарахували, а доказів надання таких послуг компанії не надали.

Важливо, що йдеться про рішення суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені.

На які кредити не поширюється пільга

Звільнення від процентів, штрафів і пені не означає повного списання кредиту. Позичальник повинен повернути основну суму боргу.

Також закон передбачає винятки. Пільга не поширюється на кредитні договори, укладені для придбання:

  • житлової нерухомості, зокрема квартири, будинку або об'єкта незавершеного будівництва;

  • автомобіля.

Окремі винятки передбачені також для кредитів на певне енергетичне обладнання, якщо проценти за ними компенсуються державою або третіми особами.

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Як оформити звільнення від процентів і штрафів

Щоб скористатися пільгою, дружині або чоловікові військовослужбовця потрібно звернутися до банку чи фінансової компанії та надати документи, які підтверджують право на неї.

Зокрема, можуть знадобитися:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера військовослужбовця;

  • довідка за формою 5 про проходження служби;

  • витяг із наказу про призначення, якщо у довідці не зазначено вид служби;

  • свідоцтво про шлюб.

Після отримання документів кредитор має припинити нарахування процентів, штрафів і пені відповідно до закону. Якщо фінансова установа продовжує виставляти такі суми, позичальник може звернутися зі скаргою до кредитора або Національного банку України, а за потреби — захищати свої права в суді.

Отже, дружини та чоловіки мобілізованих можуть домагатися скасування процентів і штрафних нарахувань за кредитами, оформленими під час служби військовослужбовця. Але ця пільга не звільняє від повернення позичених коштів.

Як ми писали: Дві дитини — ставка 3%: в Україні готують нові пільги для сімей за програмою «єОселя»

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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