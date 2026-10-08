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8 жовтня 2026, 14:15

Новий статус для добровольців: хто зможе отримати і які пільги пропонують

У Верховній Раді пропонують запровадити окремий статус «доброволець Сил безпеки і оборони України». Він не замінюватиме статус учасника бойових дій: претендувати на нього зможуть лише люди, які вже мають УБД та відповідають одному з визначених критеріїв. Про це пише «Судово-юридична газета».

У Верховній Раді пропонують запровадити окремий статус «доброволець Сил безпеки і оборони України».
Ветеранам ЗСУ пропонують новий статус
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Йдеться про законопроєкт № 16129, зареєстрований 6 жовтня 2026 року. Наразі документ перебуває на розгляді парламентського комітету.

Хто зможе отримати статус

Проєкт передбачає три основні категорії.

Перша — люди, які добровільно вступили на військову службу без повістки під час АТО, ООС або воєнного стану.

Друга — учасники добровольчих формувань часів АТО, які безпосередньо брали участь в операції або її забезпеченні.

Третя — цивільні, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року брали участь у захисті своїх міст і громад у взаємодії із силовими структурами або у складі добровольчих формувань.

Тобто самого факту добровільної участі у війні буде недостатньо: спочатку потрібно мати статус УБД, а потім підтвердити відповідність одному з критеріїв.

Які пільги хочуть додати

Для нового статусу пропонують окремий пакет гарантій.

Зокрема, добровольцям хочуть надати додатковий тиждень оплачуваної відпустки у зручний для них час. У законопроєкті ця відпустка передбачена окремо від 14 днів додаткової відпустки, яка вже встановлена для УБД.

Також пропонується безкоштовний доступ до державних і комунальних басейнів, спортзалів та спортивних комплексів, а також до визначених законом культурних закладів, бібліотечних та архівних фондів.

Ще одна запропонована гарантія стосується державної служби: якщо кілька кандидатів матимуть однакові результати конкурсу, перевагу за інших рівних умов зможе отримати кандидат зі статусом добровольця.

Головна проблема — як довести право на статус

Найскладнішим на практиці може стати підтвердження того, що людина справді вступила до війська без повістки.

Для тих, хто воював у складі добровольчих формувань у 2014 або 2022 році, доказами можуть бути документи про участь у відповідному формуванні та оборонних заходах. Натомість у випадку військових, які самостійно прийшли до ТЦК або військової частини, може виникнути питання, чи збереглися документи, здатні підтвердити відсутність повістки чи іншого офіційного виклику. А в деяких випадках ТЦК надавали повістки навіть добровольцям.

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Саме тому багато залежатиме від майбутньої процедури підтвердження. Якщо закон ухвалять, порядок надання статусу має розробити Кабінет Міністрів.

Отже, законопроєкт пропонує не просто нову відзнаку, а окремий статус із додатковими пільгами. Водночас його отримання може виявитися непростим через вимогу мати УБД і довести саме добровільний характер участі в обороні України.


Як ми писали, Бойові виплати у 2026 році: хто з військових може отримати до 460 тисяч грн

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BigBend
BigBend
8 жовтня 2026, 15:03
#
Не зрозуміло, чому про це тільки зараз подумали. Цей статус і в армії має бути, бо або «мобілізовані», або контрактники. Це ганьба не мати окремого статусу для добровольців.
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0
bagration
bagration
8 жовтня 2026, 16:28
#
Що не законопроект, то шедевр!
Пропоную додати ще 2 дні додаткової відпустки тим хто прийшов з власною формою, РПС, взуттям та плитоноскою і статус «турбодобровольця» :)
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