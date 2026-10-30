Податок на прибуток банків у 50%: НБУ попередив про наслідки для кредитування

Повторне запровадження 50% податку на прибуток банків у 2027 році може обмежити можливості фінустанов кредитувати український бізнес. У Національному банку пояснюють, що вилучення частини прибутку зменшує ресурс для нарощування банківського капіталу, від якого залежить здатність видавати нові позики. За оцінкою регулятора, після чергового підвищеного оподаткування темпи зростання кредитування можуть становити не більше ніж 15−20% на рік. Про ризики такого рішення розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Новий податок на прибуток банків: НБУ попередив про ризики для кредитування бізнесу. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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Голова НБУ Андрій Пишний наголошує, що підвищений податок на прибуток банків може послабити позитивну динаміку кредитування, яка формується в Україні. За його словами, ситуація змінилася порівняно з 2023 роком, коли таке оподаткування вперше запровадили як винятковий захід через особливі монетарні умови.

Зараз кредитування знову стає одним із ключових напрямів банківського бізнесу. Національний банк фіксує найтриваліший за останні 15 років період високих темпів зростання кредитування. Крім того, ставки за новими позиками для бізнесу вже опустилися нижче рівня, який був до пандемії COVID-19.

Для збереження цієї динаміки банкам потрібен капітал, а одним із головних джерел його формування залишається власний прибуток. Саме тому НБУ виступає проти чергового його вилучення через підвищений податок.

Як змінилося фінансове становище банків

За даними регулятора, цьогоріч чистий прибуток банківського сектору вже скоротився на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чиста рентабельність капіталу за січень-серпень 2026 року становила 22%. У недержавних банках цей показник був ще нижчим — 16%.

У Нацбанку зазначають, що нинішня прибутковість українських банків уже співмірна з показниками фінустанов у сусідніх країнах Євросоюзу, які працюють у мирних умовах. При цьому вона залишається нижчою, ніж була в українському банківському секторі до повномасштабного вторгнення.

Для частини банків ситуація ще складніша: їхня рентабельність капіталу вже опустилася нижче його вартості. Це може ускладнити залучення інвесторів до українського банківського сектору. Зокрема, під питанням опиняються перспективи успішної приватизації державних банків.

Скільки кредитів зможуть видавати банки

За оцінкою НБУ, якщо держава знову вилучатиме частину банківського прибутку через підвищений податок, навіть за збереження нинішньої рентабельності фінустанови зможуть нарощувати кредитування не швидше ніж на 15−20% на рік.

Для подальшого розширення кредитних операцій банкам необхідно збільшувати власний капітал. Це важливо і для підтримання стійкості фінансової системи в умовах війни, і для фінансування економіки.

«Запорукою стійкого та стрімкого розвитку кредитування є міцний капітал, а ключовим джерелом формування цього капіталу в умовах тривалої війни є прибуток банків», — наголосив Андрій Пишний.

Він також закликав до предметної експертної дискусії щодо оподаткування банків, пов'язавши це питання з подальшим розвитком кредитування та євроінтеграційними процесами.