НБУ може перерахувати до бюджету 70 млрд грн: Пишний пояснив, від чого залежить сума

Національний банк України підвищив прогноз суми прибутку, яку може перерахувати до державного бюджету у 2027 році, із 49 млрд грн до 70 млрд грн. Водночас остаточний обсяг платежу залежатиме від фінансових результатів регулятора за підсумками 2026 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу 29 жовтня.

НБУ підвищив прогноз суми прибутку, яку може перерахувати до державного бюджету у 2027 році, з 49 млрд грн до 70 млрд грн.

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Від чого залежить сума переказу

За словами Пишного, станом на 1 жовтня Нацбанк оновив прогноз відрахувань до державного бюджету на 2027 рік та передав відповідну інформацію для врахування під час бюджетного планування.

Проте 70 млрд грн — попередня оцінка, яка може змінитися як у більший, так і в менший бік.

На фінансовий результат НБУ впливають стан ліквідності банківської системи, процентні ставки, операції уряду та валютний курс.

«Прибуток ніколи не був основною метою діяльності Національного банку», — наголосив Пишний.

Він пояснив, що регулятор теоретично може збільшити власний прибуток, однак відповідні рішення здатні створити значні ризики для економіки.

Головним завданням Нацбанку залишається забезпечення цінової та фінансової стабільності, а не максимізація надходжень до бюджету.

Скільки НБУ перераховував раніше

Надходження від Нацбанку є одним із джерел доходів державного бюджету. Їхній обсяг суттєво змінювався протягом останніх років.

За даними бюджетного комітету Верховної Ради, у попередні роки НБУ перерахував:

2022 рік — 18,8 млрд грн

2023 рік — 71,9 млрд грн

2024 рік — 38,6 млрд грн

2025 рік — 84,16 млрд грн

2026 рік — 146,1 млрд грн

Водночас у первинному проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено перерахування щонайменше 48,7 млрд грн прибутку НБУ.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом від 2 липня 2026 року відповідний показник оцінювався у 63 млрд грн. Новий прогноз Нацбанку в 70 млрд грн перевищує обидва орієнтири.

Як визначають прибуток НБУ

На відміну від комерційних банків, Національний банк не працює заради отримання максимального прибутку. Його фінансовий результат формується, зокрема, під впливом операцій із міжнародними резервами, процентних доходів і витрат та переоцінки фінансових активів.

Після завершення фінансового року звітність НБУ проходить зовнішній аудит. Остаточна сума прибутку до розподілу визначається відповідно до законодавства, з урахуванням формування резервів, та затверджується Радою Нацбанку.

Саме тому показник, закладений у проєкт бюджету, може відрізнятися від фактичного переказу.

Нагадаємо

Напередодні, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. Документ передбачає доходи на рівні 5,65 трлн грн, видатки — 7,27 трлн грн та дефіцит майже 1,7 трлн грн.

Збільшення прогнозу переказу прибутку НБУ може поліпшити дохідну частину бюджету наступного року. Однак ці кошти не є гарантованими до завершення фінансового року та затвердження результатів діяльності регулятора.