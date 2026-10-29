Британія посилює контроль за статками іноземних мільярдерів попри їхній виїзд із країни

Податкова служба Великої Британії — HMRC — визначила понад 200 мільярдерів, які мають подавати податкові декларації у країні. Перевірки стосуватимуться не лише тих, хто продовжує жити у Великій Британії, а й людей, які вже виїхали, але зберігають податкові зобов’язання або інші зв’язки з країною. Про це пише Financial Times.

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Для кожного мільярдера податкова призначить персонального менеджера з податкового комплаєнсу. Він відповідатиме за комунікацію з платником податків, а також допомагатиме виявляти потенційні ризики та невідповідності. HMRC також запропонує мільярдерам добровільно обговорити їхні фінансові справи.

За оцінкою відомства, посилення контролю має допомогти додатково зібрати £500 млн податків до 2029−2030 фінансового року. Про новий підхід повідомили у документах, оприлюднених разом із бюджетними матеріалами Великої Британії.

Що перевірятиме британська податкова

HMRC планує щороку оновлювати список мільярдерів, використовуючи власні бази даних, відкриту інформацію та відомості від третіх сторін. Для аналізу складних фінансових структур відомство також має намір застосовувати аналітичні інструменти та штучний інтелект.

У центрі уваги — доходи, інвестиції, нерухомість, корпоративні активи, трасти та інші структури, через які заможні люди володіють майном або управляють капіталом. Податкова прагне краще розуміти, як саме організовані статки платників податків і чи повністю вони декларують належні до оподаткування доходи та прибутки.

Водночас персональний менеджер не означає автоматичного початку кримінального розслідування. Ідеться про посилений податковий супровід і виявлення ризиків. Запропоновані мільярдерам початкові зустрічі мають добровільний характер.

Чому влада взялася за найбагатших

Британський уряд намагається скоротити розрив між податками, які мають сплачувати заможні громадяни, та фактичними надходженнями до бюджету. За оцінкою HMRC, розрив у сплаті податків серед найбагатших становить близько £3,6 млрд.

Відомство також повідомило про зростання кількості санкцій щодо заможних платників податків за недотримання правил або шахрайство: з 456 у 2023−2024 фінансовому році до 803 у 2025−2026-му.

Водночас категорія заможних платників податків у Великій Британії значно ширша за мільярдерів. До неї HMRC відносить людей із річним доходом понад £200 тис. або активами вартістю понад £2 млн. За даними податкової, кількість таких людей майже подвоїлася за відповідний період і досягла 1,3 млн.

Мільярдери виїжджають через податкові зміни

Посилення контролю відбувається на тлі дискусії про те, чи не втрачає Велика Британія привабливість для міжнародних інвесторів і найбагатших резидентів.

Одним із ключових рішень стала скасована у квітні 2025 року система non-dom. Вона дозволяла певним іноземцям, які проживали у Великій Британії, за визначених умов не сплачувати британські податки з частини доходів, отриманих за кордоном. Уряд також змінював правила оподаткування приросту капіталу та спадщини.

За аналізом Bloomberg, опублікованим на початку жовтня, люди та родини зі статками на загальну суму близько $160 млрд за попередні два роки виїхали з Великої Британії або послабили зв’язки з нею. Серед названих напрямків переїзду — Монако, Швейцарія, Італія та Об'єднані Арабські Емірати.

Однак цифру $160 млрд не слід трактувати як підтверджену суму грошей, яку країна втратила або яка фізично залишила її економіку. Організація Tax Justice Network розкритикувала методологію цього підрахунку: за її оцінкою, частина включених до списку людей не відповідала критеріям переїзду в зазначений період, а частина активів не була безпосередньо пов’язана з британською економікою.

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Чи допоможе посилений контроль збільшити надходження

Британська влада розраховує, що системніша робота з найбагатшими платниками допоможе виявляти незадекларовані доходи, складні схеми володіння активами та помилки в податковій звітності.

Водночас залишається питання, чи компенсують додаткові надходження можливі втрати від переїзду частини заможних людей і зміни їхніх інвестиційних рішень. Посилення контролю може збільшити надходження від тих, хто залишається у британській податковій системі, але саме по собі не гарантує, що країна збереже привабливість для міжнародного капіталу.

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