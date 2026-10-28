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28 жовтня 2026, 18:44

Британія оголосила рекордний пакет допомоги Україні на £10 млрд

Україна отримає від Великої Британії додатковий пакет підтримки на £10 млрд, який поєднує фінансування економіки з можливостями для закупівлі озброєння. Із них £7 млрд передбачили на економічні потреби протягом трьох років. Ще £3 млрд на експортне фінансування, переважно для постачання озброєння. Президент України Володимир Зеленський повідомив 28 жовтня, що новий пакет Лондона доповнить щорічну допомогу.

Україна отримає від Великої Британії додатковий пакет підтримки на £10 млрд, який поєднує фінансування економіки з можливостями для закупівлі озброєння.
Британія збільшить фінансування України на £10 млрд понад щорічну допомогу. ФОТО: facebook.com/ukinukraine
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Про рішення Зеленський повідомив за підсумками розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

За словами українського лідера, сторони також обговорили санкційну політику. Глава держави зазначив, що Лондон і надалі дотримуватиметься принципової позиції щодо санкцій проти Росії.

«Кожен крок на посилення України — це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити», — заявив Зеленський.

На що спрямують британські кошти

Як уточнило посольство Великої Британії в Україні, пакет на £10 млрд є найбільшим в історії британської фінансової допомоги Україні.

Економічна складова обсягом £7 млрд передбачає, зокрема, гарантії Світового банку на суму до £5,5 млрд і грантовий внесок у £500 млн до кризового механізму Міжнародної асоціації розвитку — структури Світового банку. За даними посольства, це дасть змогу залучити ще £1,5 млрд підтримки для України.

Ще £3 млрд передбачено для розширення можливостей британського агентства UK Export Finance (UKEF), насамперед для фінансування військових потреб. Після збільшення загальний обсяг підтримки України через це агентство становитиме £6,5 млрд.

Окремо, британське посольство повідомило про додаткові £500 млн військової допомоги для посилення української протиповітряної оборони взимку. За заявою відомства, цей внесок є частиною нового пакета та доповнює £3 млрд щорічної підтримки, яку Велика Британія вже зобов'язалася надавати Україні.

Європа фінансує бюджет України, оборону та відбудову

Підтримка Великої Британії доповнює ширшу європейську допомогу Україні. Вона охоплює три основні напрями: фінансування державних потреб, закупівлю озброєння та відновлення економіки й інфраструктури.

ЄС передбачив €90 млрд на бюджетні й оборонні потреби

23 квітня 2026 року Рада ЄС затвердила законодавчу основу кредиту Україні на €90 млрд у 2026−2027 роках. Із цієї суми €30 млрд передбачено на макрофінансову підтримку та нагальні бюджетні потреби, ще €60 млрд — на розвиток оборонних спроможностей і закупівлю озброєння. Фінансування надаватимуть відповідно до погоджених умов, зокрема вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією. За даними Ради ЄС, Україна вже отримала €19,8 млрд у межах цієї кредитної програми.

Нідерланди спрямовують €1,2 млрд на відновлення та енергетику

28 жовтня уряд Нідерландів оприлюднив деталі невійськової підтримки України обсягом €1,2 млрд на три роки. Основні напрями — енергетика, водний сектор, відбудова та залучення нідерландських компаній до українських проєктів.

До кінця 2026 року країна планує внести €40 млн до Фонду підтримки енергетики України, а також передбачила €10 млн на ініціативу Industrial Ramstein для відновлення й модернізації виробничих потужностей українських підприємств. Слід зауважити, що йдеться про деталізацію раніше оголошених зобов'язань — €878 млн, передбачених коаліційною угодою, та додаткових €327 млн, оголошених у день представлення бюджету.

ЄС посилює санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс

12 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 1569 осіб і компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. До списків внесли 826 компаній і 743 керівників цих підприємств, які, за даними Євросоюзу, постачають компоненти для ракет, безпілотників, авіації та інших систем озброєння.

Обмеження передбачають замороження активів і заборону надавати внесеним до списків особам та компаніям кошти чи економічні ресурси; для фізичних осіб також діє заборона на в'їзд до ЄС. Окремо 15 жовтня Євросоюз запровадив санкції проти трьох осіб і дев'яти організацій, причетних до обходу обмежень, зокрема у сфері нафтових і фінансових операцій.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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