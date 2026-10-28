Британія оголосила рекордний пакет допомоги Україні на £10 млрд

Україна отримає від Великої Британії додатковий пакет підтримки на £10 млрд, який поєднує фінансування економіки з можливостями для закупівлі озброєння. Із них £7 млрд передбачили на економічні потреби протягом трьох років. Ще £3 млрд — на експортне фінансування, переважно для постачання озброєння. Президент України Володимир Зеленський повідомив 28 жовтня, що новий пакет Лондона доповнить щорічну допомогу.

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Про рішення Зеленський повідомив за підсумками розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

За словами українського лідера, сторони також обговорили санкційну політику. Глава держави зазначив, що Лондон і надалі дотримуватиметься принципової позиції щодо санкцій проти Росії.

«Кожен крок на посилення України — це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити», — заявив Зеленський.

На що спрямують британські кошти

Як уточнило посольство Великої Британії в Україні, пакет на £10 млрд є найбільшим в історії британської фінансової допомоги Україні.

Економічна складова обсягом £7 млрд передбачає, зокрема, гарантії Світового банку на суму до £5,5 млрд і грантовий внесок у £500 млн до кризового механізму Міжнародної асоціації розвитку — структури Світового банку. За даними посольства, це дасть змогу залучити ще £1,5 млрд підтримки для України.

Ще £3 млрд передбачено для розширення можливостей британського агентства UK Export Finance (UKEF), насамперед для фінансування військових потреб. Після збільшення загальний обсяг підтримки України через це агентство становитиме £6,5 млрд.

Окремо, британське посольство повідомило про додаткові £500 млн військової допомоги для посилення української протиповітряної оборони взимку. За заявою відомства, цей внесок є частиною нового пакета та доповнює £3 млрд щорічної підтримки, яку Велика Британія вже зобов'язалася надавати Україні.

Європа фінансує бюджет України, оборону та відбудову

Підтримка Великої Британії доповнює ширшу європейську допомогу Україні. Вона охоплює три основні напрями: фінансування державних потреб, закупівлю озброєння та відновлення економіки й інфраструктури.

ЄС передбачив €90 млрд на бюджетні й оборонні потреби

23 квітня 2026 року Рада ЄС затвердила законодавчу основу кредиту Україні на €90 млрд у 2026−2027 роках. Із цієї суми €30 млрд передбачено на макрофінансову підтримку та нагальні бюджетні потреби, ще €60 млрд — на розвиток оборонних спроможностей і закупівлю озброєння. Фінансування надаватимуть відповідно до погоджених умов, зокрема вимог щодо верховенства права та боротьби з корупцією. За даними Ради ЄС, Україна вже отримала €19,8 млрд у межах цієї кредитної програми.

Нідерланди спрямовують €1,2 млрд на відновлення та енергетику

28 жовтня уряд Нідерландів оприлюднив деталі невійськової підтримки України обсягом €1,2 млрд на три роки. Основні напрями — енергетика, водний сектор, відбудова та залучення нідерландських компаній до українських проєктів.

До кінця 2026 року країна планує внести €40 млн до Фонду підтримки енергетики України, а також передбачила €10 млн на ініціативу Industrial Ramstein для відновлення й модернізації виробничих потужностей українських підприємств. Слід зауважити, що йдеться про деталізацію раніше оголошених зобов'язань — €878 млн, передбачених коаліційною угодою, та додаткових €327 млн, оголошених у день представлення бюджету.

ЄС посилює санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс

12 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 1569 осіб і компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. До списків внесли 826 компаній і 743 керівників цих підприємств, які, за даними Євросоюзу, постачають компоненти для ракет, безпілотників, авіації та інших систем озброєння.

Обмеження передбачають замороження активів і заборону надавати внесеним до списків особам та компаніям кошти чи економічні ресурси; для фізичних осіб також діє заборона на в'їзд до ЄС. Окремо 15 жовтня Євросоюз запровадив санкції проти трьох осіб і дев'яти організацій, причетних до обходу обмежень, зокрема у сфері нафтових і фінансових операцій.