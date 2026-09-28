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28 вересня 2026, 8:48

Велика Британія з 1 січня скоротить виплати сім’ям, які приймають українських біженців, на 71%

Велика Британія з 1 січня 2027 року суттєво скоротить державну підтримку програми Homes for Ukraine: щомісячні виплати британським домогосподарствам, які надають житло українцям, зменшаться з 350 до 100 фунтів, повідомляє The Guardian.

Велика Британія з 1 січня 2027 року суттєво скоротить державну підтримку програми Homes for Ukraine: щомісячні виплати британським домогосподарствам, які надають житло українцям, зменшаться з 350 до 100 фунтів, повідомляє The Guardian.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниТаким чином, розмір так званої thank you payment скоротиться на 71,4%.
Велика Британія

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Таким чином, розмір так званої thank you payment скоротиться на 71,4%.

На кого пошиорюватимуться нові правила

Нові правила поширюватимуться як на господарів житла, які вже беруть участь у програмі Homes for Ukraine, так і на нових учасників програми.

Одночасно британський уряд також скорочує фінансування місцевих органів влади, які забезпечують реалізацію програми. Виплата муніципалітетам у розрахунку на одного прибулого українця знизиться з 5,9 тис. фунтів до 3,3 тис. фунтів.

За даними The Guardian, з моменту запуску програми «Homes for Ukraine» у березні 2022 року через неї отримали підтримку 181 тис. із приблизно 234 тис. українців, які прибули до Великої Британії після початку повномасштабної війни. На реалізацію програми британський уряд уже виділив понад £1,81 млрд.

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На що це вплине

Скорочення фінансування викликає побоювання в українців та приймаючих сімей щодо подальшої можливості надавати безкоштовне житло. Опитані The Guardian учасники програми заявили, що зменшення виплат може змусити деяких господарів припинити участь у програмі.

Британський уряд як один із варіантів подальшого проживання вказує на можливість переходу приймаючої сторони від статусу «host» до звичайних відносин орендодавця та орендаря, за яких українці самостійно оплачуватимуть житло.

Це може стати особливо чутливим питанням для літніх українців, людей з обмеженою працездатністю та сімей з низькими доходами, яким складно самостійно оплачувати оренду на британському ринку нерухомості.

При цьому 350 фунтів стерлінгів — це не орендна плата для українців, а державна виплата приймаючому домогосподарству. На одну адресу може надаватися лише одна така виплата незалежно від кількості гостей, які там проживають.

Для українців, які перейшли з візи Homes for Ukraine на програму Ukraine Permission Extension (UPE), виплати приймаючій стороні можуть здійснюватися не більше 18 місяців з моменту першого переходу гостя на UPE. Після цього періоду державна виплата «thank you payment» припиняється.

Що відомо про програму

Програма «Homes for Ukraine» була запущена британським урядом 14 березня 2022 року. Програма дозволила мешканцям Великої Британії надавати українцям житло у своїх будинках або окремих об'єктах нерухомості, отримуючи від держави щомісячну компенсаційну виплату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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