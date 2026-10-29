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29 жовтня 2026, 8:26

Скільки зарплат потрібно українцю та європейцю, щоб купити авто за €10 тисяч

Щоб придбати автомобіль вартістю €10 тисяч, середньому українському працівникові потрібно витратити еквівалент майже 16 місячних зарплат. Для жителя Євросоюзу аналогічна покупка коштуватиме близько трьох зарплат. Різниця у фінансовому навантаженні становить 5,3 раза. Про це свідчать розрахунки Інституту досліджень авторинку.

Щоб придбати автомобіль вартістю €10 тисяч, середньому українському працівникові потрібно витратити еквівалент майже 16 місячних зарплат.
Українцю потрібно майже 16 зарплат на авто за €10 тисяч
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Скільки коштує автомобіль у зарплатах

Для порівняння аналітики використали середню зарплату в Україні за серпень 2026 року — 31 892 грн. Для ЄС взяли дані Eurostat за 2024 рік, згідно з якими середній річний дохід працівника з повною зайнятістю становив €39 800, або близько €3 317 на місяць.

За курсом НБУ на 24 жовтня автомобіль за €10 тисяч коштував приблизно 504 350 грн.

У перерахунку на середні зарплати вартість такого автомобіля становить:

  • Україна — 15,8 зарплати;
  • Євросоюз — 3 зарплати.

У дослідженні враховані зарплати до оподаткування, причому за різні періоди. Також розрахунок не означає, що українець реально накопичить на автомобіль за 16 місяців, а європеєць — за три. Для цього довелося б відкладати весь заробіток без витрат на проживання.

Скільки коштують вживані та нові авто

Станом на 20 жовтня 2026 року медіанна ціна вживаного легковика на AUTO.RIA становила $9 500, або близько 428 тис. грн. Це еквівалент 13,4 середньої української зарплати.

При цьому 51,6% оголошень про продаж вживаних автомобілів мали ціну нижче $10 тисяч, а 80,2% — нижче $20 тисяч.

Нові автомобілі значно менш доступні. Медіанна вартість нового легковика в активній пропозиції AUTO.RIA становила $38 254, або близько 1,72 млн грн. Це приблизно 54 середні зарплати українця.

Навіть початковий внесок у розмірі 30% за такий автомобіль становитиме близько 517 тис. грн, що дорівнює 16,2 середньої зарплати.

Додатковим обмеженням залишається вартість кредитування. За розрахунками Інституту, умовний кредит на €10 тисяч строком на три роки за ставкою 29,15% річних передбачає загальну виплату близько €15 115.

Для порівняння, за ставкою 7,92%, використаною для єврозони, загальна сума виплат становила б приблизно €11 268.

Йдеться про ілюстративний розрахунок за різними показниками споживчого кредитування, а не про фактичні пропозиції автокредитів. Комісії та страхування не враховані.

Що відбувається з авторинком

Як раніше писав «Мінфін», у вересні медіанна ціна пропозиції вживаних автомобілів в Україні зросла з $9 300 до $9 500. Водночас кількість активних оголошень скоротилася на 1,5%, а нових — на 5%. За словами голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, зростання медіанної ціни пов'язане, зокрема, зі скороченням пропозиції дешевих машин.

Попит на автомобілі також залежить від безпекової ситуації, валютного курсу та вартості пального. Частина водіїв відкладає заміну машин, водночас зростає інтерес до економніших моделей, зокрема гібридів та електромобілів.

За даними «Укравтопрому», у вересні український автопарк поповнили 21,5 тис. вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
neverice
neverice
29 жовтня 2026, 9:16
#
Середній дохід в ЄС рахується до сплати податків, тобто, в реальності чиста зарплата на 25% менше. Десь, 2500 євро на місяць. В Україні ж середня зарплата рахується лише по офіційним доходам. Реальну середню ніхто не знає. Але 50% тіні натякає. Плюс купа ФОП 1, 2 та 3 групи, реальні доходи яких невідомі.
Тому так, українці бідніші. А от на скільки — невідомо. А порівняння такі — виключно маніпулятивні, бо окрім наведеного, ще й не враховують вартість життя.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 жовтня 2026, 9:25
#
Нормальная практика для «минфин» и именно этого журналиста.
Подобрать в интернете маячню и притащить сюда на обозрение (не всегда умных) экспертов.
Например —

В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)

https://minfin.com.ua/ua/2023/02/13/100680132/#com4439267

…и это не верх маячни которую можно тут прочитать!!!
+
0
Bart Simpson
Bart Simpson
29 жовтня 2026, 9:40
#
Щас обідно було, за експертів))
+
0
vfp
vfp
29 жовтня 2026, 9:53
#
100%
як, наприклад: https://minfin.com.ua/ua/2026/10/29/184497090/
+
0
Yaroslav 911
Yaroslav 911
29 жовтня 2026, 11:07
#
2500 евро в месяц это прям очень хорошая зарплата после налогов в западной европе, назвать ее средней по европе язык не повернется.
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