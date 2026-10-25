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25 жовтня 2026, 9:00

Біткоїн пробив психологічну позначку $80 000, але відіграв падіння: що відбувається з крипторинком

Біткоїн опускався нижче $80 000, досягнувши приблизно $79 300−79 500. Різке падіння спровокувало хвилю примусового закриття позицій на крипторинку. Згодом BTC відновився вище $80 500, а загальна капіталізація крипторинку, за поточними даними, демонструвала зниження менш ніж на 0,1%.

Біткоїн опускався нижче $80 000, досягнувши приблизно $79 300−79 500.
Біткоїн падав нижче $80 000
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За даними CoinGlass, на які посилається The Block, за 24 години ліквідації криптовалютних позицій перевищили $800 млн. У чотиригодинному проміжку було примусово закрито позицій на $436,4 млн, із яких $404,2 млн припадали на трейдерів, які ставили на зростання ринку. Найбільші хвилі ліквідацій відбулися під час швидкого просідання біткоїна.

Коли ціна падає, маржі трейдерів із кредитним плечем може не вистачити для покриття збитків. Біржі примусово закривають такі позиції, а продаж активів додатково тисне на котирування. Так виникає ланцюгова реакція, яка здатна прискорити падіння.

Біткоїн-ETF втратили понад $770 млн за два дні

Додатковим негативним сигналом став відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF у США. За даними SoSoValue, 23 жовтня інвестори вивели з цих фондів $137,94 млн. Напередодні чистий відтік становив $635,49 млн.

Таким чином, за два торговельні дні фонди втратили загалом близько $773,4 млн. Відтік 22 жовтня став найбільшим одноденним показником із кінця червня.

Це посилило побоювання щодо попиту з боку інституційних інвесторів. Водночас самі відтоки не доводять, що саме вони спричинили падіння біткоїна: на ціну одночасно впливали й інші ринкові фактори.

Чому біткоїн опинився під тиском

Серед можливих чинників падіння — загальне погіршення настроїв на фінансових ринках. 23 жовтня американські фондові індекси завершили торги зниженням: Nasdaq втратив 0,2%, Dow Jones — 1,2%, а S&P 500 — 0,5%.

Інвесторів також непокоїло подорожчання нафти на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Ф'ючерси на Brent 23 жовтня зросли на 3,1% — до $116,72 за барель. Дорогі енергоносії посилюють інфляційні ризики та ускладнюють прогноз щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США.

Наступне засідання ФРС заплановане на 27−28 жовтня. Невизначеність щодо процентних ставок і подальшої вартості грошей може стримувати попит на ризикові активи, зокрема криптовалюти.

Ще одним фактором стала невисока ліквідність у вихідні. Криптовалюти торгуються цілодобово, тоді як американські фондові біржі та спотові ETF не працюють у суботу й неділю. За умов меншої активності покупців великі ордери та примусові ліквідації можуть сильніше впливати на ціну.

Читайте також: JPMorgan спрогнозував прибутковість біткоїна, акцій та золота на найближчі 10−15 років

Чи вдалося біткоїну відновитися

Після падіння нижче $80 000 біткоїн повернувся вище $80 500. За поточними даними, сукупна капіталізація крипторинку знижувалася менш ніж на 0,1%, що свідчить про стабілізацію порівняно з різкішим просіданням напередодні.

Однак короткострокове відновлення ще не означає завершення розпродажу. Увага учасників ринку зосереджена на стійкості ціни вище $80 000, подальших потоках коштів у спотові ETF та сигналах від ФРС наступного тижня.

Як ми писали: Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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