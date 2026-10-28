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28 жовтня 2026, 12:32

Прибуток +30%, але акції дешевшають: швейцарський гігант UBS прискорює викуп акцій на $3 млрд

Швейцарський банк UBS за дев'ять місяців заробив $8,53 млрд, що майже на 30% більше, ніж торік. Третій квартал вийшов трохи слабшим за прогноз: $2,69 млрд замість очікуваних $2,71 млрд. Попри це банк прискорює викуп власних акцій на $3 млрд і хоче завершити його до лютого. Акції UBS на відкритті торгів 28 жовтня подешевшали на 1,7%. Те, як швидко банк викупить акції, залежатиме від його результатів і рішення швейцарського парламенту щодо вимог до капіталу.

Швейцарський банк UBS за дев'ять місяців заробив $8,53 млрд, що майже на 30% більше, ніж торік.
Прибуток UBS зріс майже на третину, але банк трохи не дотягнув до прогнозу. Фото: Pexels
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Про це пишуть Forbes España і Reuters.

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Квартал виявився слабшим за загальний темп

За дев'ять місяців виторг UBS зріс на 10,3%, до $41,29 млрд. Віддача на капітал (RoE) підвищилася до 12,6% з 10% торік, а віддача на матеріальний капітал (RoTE) до 13,6% з 10,8%. Підсумок за період виглядає упевнено.

Третій квартал скромніший. Прибуток становив $2,69 млрд, на 8,4% більше, ніж рік тому, виторг склав $13,35 млрд (+4,6%). Якщо відняти квартал від дев'ятимісячного результату, на перші два квартали припадає близько $5,8 млрд, тобто в середньому по $2,9 млрд. Третій квартал опинився нижче цієї позначки, а прибуток у ньому зріс більш ніж утричі повільніше, ніж за весь період.

Прогноз у $2,71 млрд склав сам банк на основі оцінок аналітиків. За даними Reuters, результат у цілому відповідає очікуванням, і перевищити їх UBS не вдалося. В RBC звіт оцінили як «змішаний: базова виручка загалом відповідає оцінкам, але виручка підрозділу управління статками нижча за очікування».

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Кредитні збитки й запас капіталу

Показники кредитного ризику рухаються в різні боки. За дев'ять місяців витрати на кредитний ризик скоротилися на 16,4%, до $305 млн. Проте лише за третій квартал кредитні збитки склали $114 млн, на 11,8% більше, ніж торік.

Коефіцієнт капіталу найвищої якості CET1 наприкінці кварталу дорівнював 14,7% проти 14,4% у попередньому кварталі й 14,8% рік тому. Тобто за рік він майже не змінився, хоча прибуток виріс майже на третину. У третьому кварталі банк викупив власні акції на $1,8 млрд.

Викуп швидший, але не безумовний

UBS одразу застеріг, що обсяг і темпи викупу залежатимуть від фінансових результатів і короткострокових перспектив. Банк також хоче утримувати CET1 близько 14% і чекає більшої ясності щодо того, що парламент Швейцарії вирішить про капіталізацію іноземних дочірніх компаній.

Про це йшлося й у коментарі головного виконавчого директора Серджо Ермотті. За його словами, «у дедалі складнішому ринковому середовищі наш міцний результат у третьому кварталі ще раз показав переваги диверсифікованої глобальної бізнес-моделі та дисциплінованого виконання». Щодо нових регуляторних вимог він сказав: «Ми й надалі братимемо в цьому конструктивну участь, сподіваючись, що парламент знайде рішення, яке підтримає фінансову стабільність країни без надмірних витрат для акціонерів, клієнтів і працівників UBS і без впливу на довгострокову конкурентну позицію банку».

На четвертий квартал UBS очікує типового для сезону зниження обсягів операцій в усіх напрямках бізнесу. Рік банк хоче завершити з CET1 на рівні близько 14% або дуже близько до нього, враховуючи можливе резервування під першу частину викупів, запланованих на 2027 рік.

Credit Suisse майже позаду, а інвестори насторожені

Інтеграція Credit Suisse, який UBS придбав у 2023 році, іде за планом і має бути «практично завершена до кінця цього року». Валове скорочення витрат уже досягло $13,2 млрд, з них $600 млн припало на третій квартал. Загальну економію банк тепер оцінює в $13,7 млрд проти попередніх приблизно $13,5 млрд. До нової цілі лишилося близько $500 млн, що менше, ніж UBS заощадив лише за останній квартал.

Звіт UBS вийшов у день, коли звітували одразу кілька європейських банків. За даними Reuters, Deutsche Bank, BNP Paribas і Santander перевищили прогнози з прибутку, а UBS показав результат у межах очікувань. Інвестори й без того нервують: європейський банківський індекс за місяць до 28 жовтня втратив близько 10% через побоювання щодо вразливості банків до боргу країн єврозони, а у вівторок настрої додатково погіршив слабший за очікування звіт HSBC.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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