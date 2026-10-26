Інвестори ставили на Болсонару, але переміг Лула: бразильські активи різко дешевшають

Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі президентських виборів: він випередив правого сенатора Флавіо Болсонару. Різниця між кандидатами становила менше чотирьох відсоткових пунктів. Перемога Лули стала несподіванкою для ринку. Вже під час торгів в Азії бразильські активи різко подешевшали. Трейдери в Сан-Паулу не виключають, що біржа призупинить торги. Про це пише Bloomberg.

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За даними Вищого виборчого суду, після підрахунку майже всіх бюлетенів Лула набрав 51,8% голосів, Болсонару отримав 48,2%.

Ринок відреагував ще до відкриття бразильської біржі. У Нью-Йорку фонд, що відстежує бразильські акції, на премаркеті втратив 27%. Токійський ETF подешевшав на 15%, це найбільше падіння за один день із 2008 року. Ф'ючерс на CME показував 5,55 реала за долар. Це не пряма ціна, але така позначка означає падіння реала більш як на 10% від п'ятничного закриття. Акції XP Inc. та Itaú Unibanco на початку торгів у США впали щонайменше на 26%.

Трейдери в Сан-Паулу очікують настільки сильних продажів, що можуть спрацювати запобіжники. Біржа зупиняє торги на 30 хвилин, коли індекс Ibovespa падає на 10% і більше. Брокерська компанія Monte Bravo оцінювала, що в разі перемоги Лули індекс може просісти на 11% уже в першу годину.

«Це буде важкий день. Ринок переоцінить усе, — сказав Бруну Фуншал, голова Bradesco Asset Management. — Усіх заскочили зненацька».

Ставка на Болсонару

Інвестори переважно робили ставку на його перемогу. Після несподіваного лідерства Болсонару в першому турі в бразильські активи зайшли мільярди іноземних коштів. Сподівалися на жорсткішу бюджетну політику, яка відкрила б шлях до зниження ставок. UBS Global Wealth Management, Morgan Stanley, JPMorgan і Citigroup поспішили опублікувати оптимістичні прогнози. Коли опитування показали рівну боротьбу, багато інвесторів почали хеджувати ризики, але базовим сценарієм усе одно лишалася перемога Болсонару.

Ринки вважають малоймовірним, що Лула піде на бюджетну економію, потрібну для зниження ставок. За словами інвесторів, саме через дефіцит бюджету реальні ставки в Бразилії одні з найвищих у світі. Держборг перевищує 80% ВВП, а більша частина бюджету прив'язана до обов'язкових витрат. Домогосподарства мають рекордну заборгованість, мільйони компаній прострочили платежі, а фермери масово не обслуговують кредити.

Додатковий ризик створює Болсонару. Він закликав анулювати результат і звинуватив Верховний суд у зміні правил: суд зобов'язав продовжити голосування в останній момент.

«Розчаровані очікування ринку й перспектива тривалого політичного спору, ймовірно, тиснутимуть на акції, облігації та реал, — сказав Раджив Де Мелло з Gama Asset Management. — Для інвесторів підсумок явно негативний».

Керівник Persevera Asset Management Гільєрме Аббуд зазначив, що Лула згодом може стати обережнішим у витратах, але ринок навряд чи дасть йому кредит довіри.