Українцям обіцяють винагороду за перенесення споживання електроенергії на непікові години

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт змін, який дозволить споживачам отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії. Йдеться про перенесення частини споживання з годин найбільшого навантаження на періоди, коли попит на електрику нижчий.

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Хто допоможе впровадити систему винагород

Новий механізм передбачає участь агрегаторів — компаній, які об'єднують можливості різних споживачів і допомагають регулювати навантаження на енергосистему. Якщо споживач змінюватиме обсяги або графік використання електроенергії відповідно до умов договору, він зможе отримувати за це плату.

Для участі в програмі не потрібно змінювати постачальника електроенергії. Споживач укладатиме два окремі договори: з постачальником — на отримання електрики, а з агрегатором — на участь в управлінні попитом і виплату винагороди.

Наприклад, підприємство зможе перенести частину виробничих операцій на години меншого навантаження. Домогосподарство, своєю чергою, зможе змінювати час роботи електроприладів. Якщо такі дії відповідатимуть умовам договору з агрегатором, споживач матиме право на винагороду.

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Навіщо це потрібно енергосистемі

Перенесення споживання допоможе зменшувати навантаження в години пікового попиту, ефективніше використовувати наявні генерувальні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

Проєкт постанови НКРЕКП визначає правила взаємодії споживачів з агрегаторами, вимоги до договорів, порядок розрахунків і інформування учасників.

Документ підготували на виконання Закону України № 4834-IX у межах адаптації українського енергетичного законодавства до європейських правил.

Наразі йдеться про проєкт змін, а не про вже запущену програму виплат. НКРЕКП планує оприлюднити документ на своєму офіційному сайті, щоб отримати зауваження та пропозиції й провести відкрите обговорення.

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