Українцям обіцяють винагороду за перенесення споживання електроенергії на непікові години

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 18:36

Українцям обіцяють винагороду за перенесення споживання електроенергії на непікові години

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт змін, який дозволить споживачам отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії. Йдеться про перенесення частини споживання з годин найбільшого навантаження на періоди, коли попит на електрику нижчий.

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт змін, який дозволить споживачам отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії.
НКРЕП введе систему винагород для споживачів
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто допоможе впровадити систему винагород

Новий механізм передбачає участь агрегаторів — компаній, які об'єднують можливості різних споживачів і допомагають регулювати навантаження на енергосистему. Якщо споживач змінюватиме обсяги або графік використання електроенергії відповідно до умов договору, він зможе отримувати за це плату.

Для участі в програмі не потрібно змінювати постачальника електроенергії. Споживач укладатиме два окремі договори: з постачальником — на отримання електрики, а з агрегатором — на участь в управлінні попитом і виплату винагороди.

Наприклад, підприємство зможе перенести частину виробничих операцій на години меншого навантаження. Домогосподарство, своєю чергою, зможе змінювати час роботи електроприладів. Якщо такі дії відповідатимуть умовам договору з агрегатором, споживач матиме право на винагороду.

Читайте також: Україна змінить правила оподаткування електроенергії для інтеграції з ЄС: що пропонують


Навіщо це потрібно енергосистемі

Перенесення споживання допоможе зменшувати навантаження в години пікового попиту, ефективніше використовувати наявні генерувальні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

Проєкт постанови НКРЕКП визначає правила взаємодії споживачів з агрегаторами, вимоги до договорів, порядок розрахунків і інформування учасників.

Документ підготували на виконання Закону України № 4834-IX у межах адаптації українського енергетичного законодавства до європейських правил.

Наразі йдеться про проєкт змін, а не про вже запущену програму виплат. НКРЕКП планує оприлюднити документ на своєму офіційному сайті, щоб отримати зауваження та пропозиції й провести відкрите обговорення.

Як ми писали: Електроенергія за 2,64 грн замість 4,32: хто в Україні має право на пільговий тариф взимку

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
pmyrnogo24a
pmyrnogo24a
27 жовтня 2026, 21:16
#
Краще б повернули непобутовим споживачам нічний тариф
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 53 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами