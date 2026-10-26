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26 жовтня 2026, 14:15

Електроенергія за 2,64 грн замість 4,32: хто в Україні має право на пільговий тариф взимку

Українці, які опалюють житло електрикою, можуть платити за зниженим тарифом — 2,64 грн за кВт·год замість 4,32 грн. Однак скористатися пільгою можуть не всі: електроопалення має відповідати встановленим вимогам і бути належно оформленим. Хто має право на знижений тариф і які документи потрібно подати, пояснює портал «На пенсії».

Українці, які опалюють житло електрикою, можуть платити за зниженим тарифом — 2,64 грн за кВт·год замість 4,32 грн.
Українці, які опалюють житло електрикою, можуть платити за електроенергію за зниженим тарифом — 2,64 грн за кВт·год замість 4,32 грн. Фото: Pexels
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Хто може платити за світло по 2,64 грн

Упродовж опалювального сезону — з жовтня до 30 квітня — окремі категорії споживачів можуть платити за електроенергію 2,64 грн за кВт·год замість 4,32 грн. Пільговий тариф поширюється на перші 2000 кВт·год на місяць.

Скористатися ним можуть мешканці будинків і квартир з офіційно оформленим електроопаленням, а також мешканці багатоквартирних будинків без газу та інших джерел опалення, крім електричного.

Якщо споживання перевищує місячний ліміт, надлишок оплачують за стандартною ціною — 4,32 грн за кВт·год. За наведеними в джерелі даними, цей тариф для населення діятиме до 30 квітня 2027 року.

Читайте також: Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними: рішення Уряду

Яке електроопалення підходить для пільги

Самої наявності обігрівача недостатньо: електроопалення має бути передбачене проєктом електропостачання житла.

У проєкті можуть бути стаціонарні електроконвектори й термопанелі, інверторні кондиціонери, що працюють як теплові насоси, а також електрична тепла підлога, якщо вона є основним джерелом тепла. Чи відповідає обладнання вимогам, визначають під час погодження проєкту.

Переносні тепловентилятори, масляні радіатори та інші побутові обігрівачі самі по собі не дають права на знижений тариф.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб отримати пільгу, потрібно звернутися до оператора електромереж за місцем проживання. Для оформлення знадобляться:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документ про право власності на житло;
  • заява про внесення змін до паспорта точки розподілу електроенергії;
  • проєкт електроопалення та технічний паспорт житла;
  • технічні паспорти опалювального обладнання.

Мешканцям багатоквартирних будинків, які раніше користувалися централізованим опаленням, додатково потрібен акт про відключення від нього.

Якщо пільговий тариф уже оформлювали раніше, варто перевірити особистий кабінет оператора електромереж. У ньому має бути позначка про електроопалення за відповідною адресою.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
JWT
JWT
26 жовтня 2026, 14:38
#
«Хто може платити за світ по 2,64 грн» Ну читайте хоч один раз автопереклад з російської…
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
26 жовтня 2026, 15:11
#
В російській версії теж Кто может платить за мир по 2,64 грн

напевно з китайської перекладають))
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