Україна змінить правила оподаткування електроенергії для інтеграції з ЄС: що пропонують

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який змінює правила сплати ПДВ та акцизу на електроенергію. Зміни мають наблизити українське законодавство до норм Євросоюзу та підготувати ринки електроенергії до об'єднання. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Міністерства фінансів, перше можливе вікно для об'єднання українського та європейського ринків електроенергії (market coupling) визначене на I квартал 2029 року.

Як змінять сплату ПДВ

Законопроєкт передбачає, що місце постачання електроенергії для цілей ПДВ визначатимуть за місцем її споживання.

Для операцій із так званими оподатковуваними дилерами запровадять механізм зворотного нарахування ПДВ. Це означає, що податкові зобов’язання нараховуватиме не продавець, а покупець. Для таких учасників ринку також планують створити окремий реєстр.

Крім того, документ передбачає звільнення імпорту електроенергії від ПДВ.

Яким буде акциз на електроенергію

Законопроєкт пропонує встановити ставку акцизного податку на рівні 2,8 євро за МВт·год. Документ також визначає правила оподаткування постачання та кінцевого споживання електроенергії, а також порядок обчислення і сплати податку.

Читайте також: Приватний бізнес зможе будувати підземні заводи для виробників зброї: що змінив уряд

Навіщо потрібні зміни

За інформацією Мінфіну, законопроєкт розробили для узгодження українських податкових правил із законодавством ЄС та сприяння об'єднанню ринків електроенергії. Його ухвалення також є однією з ключових умов отримання Україною макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Для запровадження нових правил його має ухвалити Верховна Рада. Нові правила планують запровадити з 1 січня 2029 року.

Як ми писали: Платіжки за електроенергію: який тариф діятиме з 1 листопада





