Від керівників поліції до головного психіатра: НАЗК передало справи про активи на сотні мільйонів гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за дев’ять місяців 2026 року передало правоохоронним органам 59 матеріалів і обґрунтованих висновків щодо активів на загальну суму 598,8 млн грн. Ідеться про можливе незаконне збагачення, невідповідності в деклараціях і майно, походження якого потребує судової оцінки.

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Серед фігурантів проваджень — головний психіатр Збройних сил України, посадовці ДСНС, поліції, СБУ та військових структур.

За даними НАЗК, у справах про незаконне збагачення шістьом посадовцям уже повідомили про підозру, а щодо інших фігурантів обвинувальні акти передали до суду. Окремо агентство передало матеріали для можливого стягнення необґрунтованих активів у дохід держави. Водночас виявлені ознаки порушень і передання справ до суду самі по собі не означають, що провину кожного фігуранта вже доведено.

Незаконне збагачення: підозри та обвинувальні акти

Із загальної кількості матеріалів 22 обґрунтовані висновки стосувалися можливого незаконного збагачення на 392,4 млн грн. За результатами їх розгляду правоохоронці повідомили про підозру шістьом декларантам.

Серед посадовців, щодо яких досудове розслідування ще триває:

начальник продовольчої служби тилу логістики однієї з військових частин;

колишній начальник Управління СБУ в Миколаївській області;

командувач логістики Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ще щодо шістьох фігурантів розслідування завершили, а обвинувальні акти направили до суду. Серед них — головний психіатр ЗСУ, який очолював психіатричну клініку Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

До цього переліку увійшли колишній начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Запорізькій області, ексначальник Головного управління ДСНС у Вінницькій області, голова військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП, колишній заступник начальника ГУ Нацполіції в Кіровоградській області — начальник кримінальної поліції, а також заступник начальника ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Недостовірні декларації: понад 380 млн грн

Окремий напрям моніторингу — можливе внесення неправдивих відомостей до декларацій. За січень-вересень НАЗК передало 36 обґрунтованих висновків щодо ймовірного недостовірного декларування на понад 380,5 млн грн.

Обвинувальні акти в таких провадженнях уже скерували до суду стосовно п’ятьох декларантів. Серед них знову фігурують колишній головний психіатр ЗСУ, ексначальник ГУ ДСНС у Вінницькій області, колишній керівник кримінальної поліції Кіровоградщини та заступник начальника поліції Полтавської області. Також до суду передали справу щодо колишнього начальника управління логістики й матеріально-технічного забезпечення ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Крім того, НАЗК передало матеріали щодо можливих адміністративних порушень, пов’язаних із фінансовим контролем, на 3,33 млн грн.

Майно на 206 млн грн можуть стягнути в дохід держави

Ще 37 матеріалів на 206,4 млн грн агентство направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурори мають вирішити питання про звернення до суду з позовами щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення на користь держави.

За дев’ять місяців 2026 року прокурори САП на підставі матеріалів НАЗК подали до Вищого антикорупційного суду 15 таких позовів на загальну суму 81,9 млн грн.

У цей же період ВАКС ухвалив 17 рішень про визнання активів необґрунтованими на загальну суму 118,92 млн грн. Серед посадовців, чиї активи стали предметом таких рішень, НАЗК називає заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП — начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи. Йдеться про активи на 1,92 млн грн.

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Також у переліку — начальник відділу управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, активи якого оцінено у 1,8 млн грн, і начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції з активами на 3,29 млн грн.

Моніторинг способу життя є одним з інструментів НАЗК для перевірки того, чи відповідають активи посадовців і пов’язаних із ними осіб законним доходам. Результати таких перевірок можуть стати підставою для кримінального провадження або цивільного позову про стягнення майна в дохід держави.

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