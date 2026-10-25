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25 жовтня 2026, 15:10

Депутати місцевих рад, поліція та ТЦК: у кого НАЗК найчастіше знаходить порушення в деклараціях

Найбільше порушень під час повних перевірок декларацій у 2026 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в документах представників органів місцевого самоврядування. Далі за кількістю таких декларацій — документи поліцейських, працівників державних підприємств і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Найбільше порушень під час повних перевірок декларацій у 2026 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в документах представників органів місцевого самоврядування.
Депутати місцевих рад мають більше усіх порушень у деклараціях про доходи
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Хто найчастіше порушував вимоги декларування

За дев’ять місяців агентство завершило 653 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявили у 649 перевірених деклараціях.

Найбільше таких випадків зафіксували серед представників органів місцевого самоврядування — у 156 деклараціях. Із них 123 подали депутати місцевих рад, зокрема 12 депутатів обласних рад. Також серед декларантів були працівники апаратів місцевих рад, голови та інші посадовці.

Інші групи, у деклараціях яких НАЗК виявило найбільше порушень:

  • Національна поліція України — 24 декларації;

  • державні підприємства — 17;

  • обласні та районні державні адміністрації — 15;

  • комунальні підприємства — 14;

  • ТЦК та СП — 14;

  • митна та податкова служби — 12;

  • Державна міграційна служба — 11.

У деклараціях також виявляли ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення та необґрунтованості активів. Зокрема, у 368 деклараціях зафіксували ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 2,618 млрд грн. Ще у дев’яти виявили ознаки незаконного збагачення на понад 146 млн грн, а в семи — ознаки необґрунтованості активів на понад 31 млн грн.

У яких областях найбільша частка порушень

За часткою перевірених декларацій із підтвердженими порушеннями лідирує Волинська область. Там невідповідності виявили у восьми з дев’яти декларацій — 89%.

Далі йдуть:

  • Житомирська область — 12 із 15 декларацій, або 80%;

  • Хмельницька область — 15 із 19, або 79%;

  • Дніпропетровська область — 56 із 73, або 77%;

  • Херсонська область — 13 із 17, або 76%;

  • Чернівецька область — 8 із 11, або 73%;

  • Запорізька область — 9 із 13, або 69%;

  • Вінницька та Харківська області — по 64%;

  • Сумська й Тернопільська області — по 63%;

  • Київська та Закарпатська області — по 62%.

У Львівській області порушення виявили у 18 із 41 перевіреної декларації — 44%. У Києві — у 71 зі 175, або 41%.

Читайте також: Понад 1,35 млрд грн розбіжностей: НАЗК перевірило декларації 784 кандидатів на державні посади

Що відбувається після перевірки

За дев’ять місяців 2026 року НАЗК передало компетентним органам 340 обґрунтованих висновків. На їхній основі правоохоронці розпочали 149 кримінальних проваджень, а матеріали ще 51 перевірки долучили до проваджень, відкритих раніше.

Водночас агентство окремо наголошує: сама перевірка декларації або виявлення ознак порушення не означає автоматичного встановлення вини. Рішення про винуватість особи у вчиненні правопорушення ухвалює суд.

Як ми писали: НАЗК вимагатиме декларації від іноземних банкірів: норма з’явилася в законі про цифрові платформи

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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