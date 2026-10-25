Депутати місцевих рад, поліція та ТЦК: у кого НАЗК найчастіше знаходить порушення в деклараціях

Найбільше порушень під час повних перевірок декларацій у 2026 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в документах представників органів місцевого самоврядування. Далі за кількістю таких декларацій — документи поліцейських, працівників державних підприємств і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Депутати місцевих рад мають більше усіх порушень у деклараціях про доходи

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Хто найчастіше порушував вимоги декларування

За дев’ять місяців агентство завершило 653 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявили у 649 перевірених деклараціях.

Найбільше таких випадків зафіксували серед представників органів місцевого самоврядування — у 156 деклараціях. Із них 123 подали депутати місцевих рад, зокрема 12 депутатів обласних рад. Також серед декларантів були працівники апаратів місцевих рад, голови та інші посадовці.

Інші групи, у деклараціях яких НАЗК виявило найбільше порушень:

Національна поліція України — 24 декларації;

державні підприємства — 17;

обласні та районні державні адміністрації — 15;

комунальні підприємства — 14;

ТЦК та СП — 14;

митна та податкова служби — 12;

Державна міграційна служба — 11.

У деклараціях також виявляли ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення та необґрунтованості активів. Зокрема, у 368 деклараціях зафіксували ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 2,618 млрд грн. Ще у дев’яти виявили ознаки незаконного збагачення на понад 146 млн грн, а в семи — ознаки необґрунтованості активів на понад 31 млн грн.

У яких областях найбільша частка порушень

За часткою перевірених декларацій із підтвердженими порушеннями лідирує Волинська область. Там невідповідності виявили у восьми з дев’яти декларацій — 89%.

Далі йдуть:

Житомирська область — 12 із 15 декларацій, або 80%;

Хмельницька область — 15 із 19, або 79%;

Дніпропетровська область — 56 із 73, або 77%;

Херсонська область — 13 із 17, або 76%;

Чернівецька область — 8 із 11, або 73%;

Запорізька область — 9 із 13, або 69%;

Вінницька та Харківська області — по 64%;

Сумська й Тернопільська області — по 63%;

Київська та Закарпатська області — по 62%.

У Львівській області порушення виявили у 18 із 41 перевіреної декларації — 44%. У Києві — у 71 зі 175, або 41%.

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Що відбувається після перевірки

За дев’ять місяців 2026 року НАЗК передало компетентним органам 340 обґрунтованих висновків. На їхній основі правоохоронці розпочали 149 кримінальних проваджень, а матеріали ще 51 перевірки долучили до проваджень, відкритих раніше.

Водночас агентство окремо наголошує: сама перевірка декларації або виявлення ознак порушення не означає автоматичного встановлення вини. Рішення про винуватість особи у вчиненні правопорушення ухвалює суд.

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