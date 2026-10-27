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27 жовтня 2026, 18:25

Де молоді європейці заробляють найбільше — і чому цифри можуть вводити в оману

Широкі протести в Європі з активною участю молоді змусили шукати відповідь на питання, чим невдоволено покоління зумерів. З'ясувалося, що статистично високі сімейні доходи не відображають реального стану речей, коли для 18−24 річних власне житло, освіта і социальна підтримка стають дедалі менш доступними. Про це йдеться в аналізі Euronews Business на основі даних Eurostat за 2025 рік.

Широкі протести в Європі з активною участю молоді змусили шукати відповідь на питання, чим невдоволено покоління зумерів.
Статистика доходів молоді у Європі
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Eurostat порівнював не особисті зарплати молодих людей, а медіанний еквівалентний наявний дохід домогосподарств, у яких вони живуть. Це сукупні доходи після сплати податків і відрахувань, включно із соціальними виплатами, скориговані на розмір і склад сім'ї.

Найвищий показник зафіксували у Швейцарії — €52 206. Далі йдуть Люксембург із €43 028 та Австрія з €37 299. Серед найбільших економік ЄС Німеччина випередила Францію з показником €26 330, тоді як в Італії він становив €20 315, а в Іспанії — €19 338.

Однак високий дохід домогосподарства не обов’язково означає, що молода людина сама добре заробляє. Якщо вона живе з батьками, до її фінансового становища статистично зараховуються ресурси всієї сім'ї.

У Франції цей показник для домогосподарств із молодими людьми віком 18−24 роки у 2025 році становив €23 850. Це вище за середній показник ЄС — €21 482. За цим критерієм Франція посіла 11-те місце серед 34 європейських країн. Але кількість незадоволених своїм життям молодих французів виявилась більшою, ніж у менш багатих країнах.

Чому молодь із вищими доходами може бути менш самостійною

У країнах, де молоді люди довше залишаються з батьками, їхні доходи на папері можуть виглядати вищими завдяки спільному сімейному бюджету. Водночас це може свідчити про труднощі з орендою житла, його купівлею або фінансуванням самостійного життя.

І навпаки: після переїзду від батьків молода людина формує окреме домогосподарство, а її власні доходи можуть бути значно нижчими за сімейні ресурси, якими вона користувалася раніше.

Саме тому показник доходів домогосподарств не можна трактувати як рейтинг можливостей молоді. Він не відповідає безпосередньо на запитання, чи може людина оплачувати житло, навчатися, знайти роботу та забезпечувати себе без допомоги батьків.

Читайте також: Житло в Європі дорожчає швидше за інфляцію: де ціни зросли найбільше


Чому Фінляндія має найбільший розрив

У Фінляндії медіанний еквівалентний дохід домогосподарств із молодими людьми становив €22 277, тоді як для всього населення — €29 740. Отже, показник молоді дорівнював лише 74,9% від загальнонаціонального рівня.

Для порівняння, у Данії цей показник становив 78,3%, у Норвегії — 82,7%, у Люксембурзі — 86%, а у Швеції — 88,2%.

Проте експерти застерігають від висновку, що фінська молодь через це обов’язково живе гірше. У країнах Північної Європи державна політика активніше підтримує самостійність молодих людей, тому вони частіше залишають батьківський дім раніше. Після переїзду їхні доходи оцінюються окремо від доходів батьків, що збільшує розрив із загальнонаціональним показником.

За даними Eurostat, у 2025 році частка молодих дорослих віком 18−34 роки, які жили щонайменше з одним із батьків або були пов’язані з доходом такого домогосподарства, у країнах Північної Європи була однією з найнижчих у ЄС — від 16,6% до 25,1%. У Німеччині вона становила 32,1%, тоді як у Хорватії сягнула 75,3%.

Отже, нижчий дохід молодіжних домогосподарств у Фінляндії частково відображає не лише рівень добробуту, а й іншу модель переходу до дорослого життя. Важливо, чи може молода людина дозволити собі жити окремо, навіть якщо її особистий дохід спочатку невисокий.

Як ми писали: Оренда житла в Європі злетіла на 40% за рік: у яких країнах квартири дорожчають найшвидше

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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