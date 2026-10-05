Житло в Європі дорожчає швидше за інфляцію: де ціни зросли найбільше

У другому кварталі 2026 року ціни на житло в Європі продовжили зростати, причому в багатьох країнах — швидше за інфляцію. У середньому по ЄС житло подорожчало на 4,7% рік до року, тоді як інфляція становила 3,2%. Найшвидше ціни зросли у Португалії — на 16,5% та Болгарії — на 15,5%. Про це пише Euronews.

У другому кварталі 2026 року ціни на житло в Європі продовжили зростати, причому в багатьох країнах — швидше за інфляцію.

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Де житло дорожчає найшвидше

Двозначне річне зростання зафіксували у дев’яти країнах:

Португалія — +16,5%;

Болгарія — +15,5%;

Литва — +14,3%;

Словаччина — +13,6%;

Хорватія — +12,7%;

Іспанія — +12,1%;

Румунія — +12,1%;

Латвія — +11,4%;

Угорщина — +10,2%.

Близькими до двозначних темпів були також Данія — +9,4%, Словенія — +9,1% та Чехія — +8,6%.

Чому лідирують Португалія та Болгарія

У Португалії головним фактором залишається дефіцит пропозиції на тлі сильного попиту, особливо в Лісабоні, Порту та прибережних районах.

На ціни також тиснуть обмежене нове будівництво, іноземні інвестиції та попит, пов’язаний із туризмом.

У Болгарії зростання підтримують вищі доходи населення, підвищення зарплат, відносно доступне іпотечне фінансування та попит на нерухомість як інвестицію.

Де ціни впали

Лише у трьох країнах зафіксовано річне зниження цін на житло:

Фінляндія — −2,7%;

Люксембург — −2,2%;

Франція — −0,8%.

Серед найбільших економік ЄС особливо вирізняється Іспанія із зростанням на 12,1%. В Італії ціни зросли на 4%, у Німеччині — лише на 0,6%, тоді як у Франції знизилися.

Після інфляції зростання теж залишається сильним

У реальному вираженні, тобто після врахування інфляції, ціни на житло в ЄС зросли приблизно на 1,5%.

Найсильніше реальне подорожчання було у Португалії — +12,1%.

Також понад 7% реального зростання зафіксували:

Словаччина — +9,4%;

Болгарія — +9,1%;

Литва — +8,8%;

Іспанія — +8,3%;

Латвія — +7,9%;

Данія — +7,7%;

Угорщина — +7,7%;

Хорватія — +7,5%.

Водночас у Люксембурзі реальні ціни впали на 6,4%, у Франції — на 3,2%, у Німеччині — на 2%.

Що рухає ціни

Експерти називають три головні фактори:

дефіцит житла;

зростання доходів домогосподарств;

зміни в умовах іпотечного кредитування.

У країнах, де нове будівництво не встигає за попитом, ціни зростають швидше. Там, де економіка слабша, попит нижчий або кредити дорожчі, ринок демонструє значно стриманішу динаміку.

Що буде далі

Подальше зростання цін може підтримуватися дефіцитом житла та стійким попитом.

Водночас головним ризиком залишаються процентні ставки. Вищі витрати на іпотеку разом зі зниженням купівельної спроможності через дорожчі енергоносії можуть поступово охолоджувати попит.

Тому у 2027 році динаміка, ймовірно, залишатиметься нерівномірною: частина ринків може продовжити швидко зростати, тоді як інші перейдуть до стагнації або корекції.