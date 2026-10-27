Торговельний дефіцит України перевищить $70 млрд: які прогнози на 2026-2027 роки

Україна за підсумками 2026 року матиме від'ємний торговельний баланс обсягом понад $70 млрд. На це впливають закупівлі озброєння та енергетичного обладнання, необхідних для країни під час війни, а також зростання некритичного імпорту з $13 млрд до $21 млрд. Як повідомляє Інтерфакс Україна, про це заявив міністр економіки та довкілля під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму.

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За словами міністра, за таких умов особливого значення набуває державна програма «Зроблено в Україні» та підтримка українських виробників. Їхнє завдання — зменшити залежність від імпортних товарів і замістити частину іноземної продукції товарами внутрішнього виробництва.

Водночас прогнози щодо торговельного дефіциту України на 2026−2027 роки відрізняються.

За оновленою оцінкою інвестиційної групи ICU, цього року дефіцит може сягнути $87,4 млрд, або 38,8% ВВП. У 2027 році показник прогнозують на рівні $74,3 млрд, або 32,2% ВВП. Серед причин — обмеження експорту через блокування морських шляхів і стрімке зростання імпорту озброєння.

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У проєкті державного бюджету на 2027 рік Міністерство фінансів закладає дещо інші показники. За його оцінкою, від'ємне сальдо торгівлі у 2026 році становитиме $69,19 млрд, а у 2027 році збільшиться до $79,66 млрд через випереджальне зростання імпорту.

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