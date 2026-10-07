$4,46 млрд від експорту: ІТ приносить кожний восьмий долар в країну

4,46 млрд доларів отримала Україна від експорту ІТ-послуг цьогоріч. За рік ця сума зросла на 4% та повернулася до рівня аналогічного періоду 2023 року. Водночас пікових показників 2022 року ІТ-експорт наразі не сягнув: тоді за аналогічний період показники були на 9% більшими. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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41% усього експорту послуг цьогоріч припадає саме на ІТ. Загалом Україна отримала 10,9 млрд доларів від експорту послуг за 8 місяців. Це на 6% більше, ніж торік.

У загальному експорті товарів та послуг частка ІТ наразі становить 12%. Тобто приблизно кожен восьмий долар, який Україна отримує від експорту, припадає на ІТ-послуги.

Загалом 35,8 млрд доларів приніс Україні експорт товарів та послуг за 8 місяців 2026 року. За рік ця сума майже не змінилась. 70% експорту досі забезпечують товари — 24,9 млрд доларів.