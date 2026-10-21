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21 жовтня 2026, 18:38

Експорт довгого металопрокату з України обвалився на 81% у вересні

У вересні українські металурги експортували 19,3 тис. тонн довгого металопрокату. Це на 81% менше, ніж за той самий місяць 2025 року. За січень-вересень експорт скоротився на 51%, до 331 тис. тонн, а валютна виручка впала на 46%, до $253 млн. Найбільше знизилися поставки катанки, арматури та сталевого дроту, пише GMK Center.

У вересні українські металурги експортували 19,3 тис. тонн довгого металопрокату.
Українські металурги скоротили валютну виручку від експорту прокату до $253 млн. ФОТО: Pexels
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Найбільше у вересні впав експорт катанки. За місяць українські виробники відправили за кордон 3 тис. тонн цієї продукції, на 94% менше, ніж роком раніше. Постачання арматури скоротилися на 86%, до 5,1 тис. тонн, а дроту з нелегованої сталі на 63%, до 3,6 тис. тонн.

За січень-вересень Україна експортувала 110 тис. тонн катанки, 108,5 тис. тонн арматури та 69 тис. тонн сталевого дроту. Усі три категорії показали спад порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Основними покупцями української продукції залишалися європейські країни. Найбільше арматури поставили до Польщі та Молдови, катанки також найбільше експортували до Польщі. Дріт з нелегованої сталі переважно купували Польща, Німеччина та Молдова.

Виручка від експорту довгого металопрокату за дев’ять місяців становила $253 млн. Це на 46% менше, ніж за той самий період торік. У вересні українські компанії отримали $17 млн, що на 74% менше, ніж у вересні 2025 року.

Для порівняння, за підсумками 2025 року Україна збільшила експорт довгого металопрокату на 45,4%, до 892,07 тис. тонн. Тоді валютна виручка зросла на 34,9%, до $609,8 млн.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
21 жовтня 2026, 19:47
#
Це добре, нам більше буде! Не треба сировину продавати.
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