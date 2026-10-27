Україна планує створити власну систему супутникового зв’язку за допомогою ICEYE та Nokia

Міністерство оборони України, фінська компанія ICEYE та телекомунікаційна корпорація Nokia підписали меморандум про наміри щодо розробки власної захищеної системи супутникового зв’язку. Вона має забезпечити Україні стабільний зв’язок навіть у разі пошкодження або блокування наземних мереж. Про це повідомляє Спейс-Інформ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Документ передбачає вивчення можливостей створення супутникової інфраструктури, яка перебуватиме під контролем України. Йдеться про захищену систему з високою пропускною здатністю, яку можна буде використовувати для потреб оборони та інших критично важливих завдань.

Учасники проєкту наголошують, що країні важливо мати контроль над власними засобами зв’язку, супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами. Така система має доповнити наземні мережі й забезпечувати комунікацію в ситуаціях, коли звичайний зв’язок недоступний.

Гендиректор і співзасновник ICEYE Рафал Моджевський заявив, що Україні потрібні захищені супутникові комунікації, якими вона зможе самостійно керувати. За його словами, компанія має досвід швидкого розгортання супутникових систем і продовжить підтримувати Україну.

У Nokia також наголошують, що супутникові мережі можуть підтримувати зв’язок у разі виходу з ладу наземної інфраструктури. Співпраця має допомогти Україні посилити стійкість комунікацій і контроль над критично важливими системами.

Україна співпрацює з ICEYE з 2022 року

Нова ініціатива продовжує співпрацю України з ICEYE, яка розпочалася після повномасштабного вторгнення Росії. У серпні 2022 року компанія уклала угоду з благодійним фондом Сергія Притули: Україна отримала можливість використовувати спроможності одного із супутників ICEYE та доступ до даних усієї супутникової групи компанії. Це дало українським військовим змогу отримувати радіолокаційні знімки важливих ділянок місцевості.

У липні 2024 року Міністерство оборони України та ICEYE підписали меморандум про поглиблення співпраці у сфері дистанційного зондування Землі та космічної розвідки. У листопаді того ж року Міноборони, ICEYE та німецький оборонний концерн Rheinmetall уклали контракт на використання супутникових даних для потреб Сил оборони. У січні 2026 року ICEYE повідомила про нову угоду, яка передбачає розширення співпраці та подальше постачання Україні супутникових знімків високої роздільної здатності.

Читайте також: Роман Хіміч: «Ворог накопичує Starlink для масованих атак нашого тилу?»

Чому Україні потрібен власний супутниковий зв’язок

Розвиток власної інфраструктури відбувається на тлі залежності України від іноземних супутникових сервісів, зокрема Starlink компанії SpaceX. Такий зв’язок має важливе значення для військових, особливо там, де наземні мережі пошкоджені або недоступні.

Восени 2026 року, за повідомленнями, обмеження швидкості для терміналів Starlink вплинули на можливість їх використання на рухомих платформах, зокрема безпілотниках. Українські посадовці також заявляли, що частина обмежень продовжує діяти, попри повідомлення про можливі зміни умов роботи сервісу.

Водночас підписаний меморандум із ICEYE та Nokia поки що свідчить про намір дослідити й розробити відповідні рішення, а не про запуск готової української системи супутникового зв’язку. Строки реалізації проєкту та його технічні параметри в повідомленні не уточнюються.

Як ми писали: Сенатор США вимагає розслідувати обмеження Starlink для України після удару рф по трьох київських ТЕЦ