Роман Хіміч: «Ворог накопичує Starlink для масованих атак нашого тилу?»

Загроза перебоїв зі зв'язком після ударів по українських дата-центрах змушує бізнес і громадян шукати резервні канали. Головною альтернативою залишається Starlink — у країні зареєстровано вже близько 200 тисяч терміналів. Проте вільний доступ до технології створив неочевидну вразливість. За словами експерта телеком-ринку Романа Хіміча, ворог використовує агентурну мережу для реєстрації свого обладнання в українському «білому списку», накопичуючи термінали для можливих диверсій.

Чи варто бізнесу та громадянам розраховувати на супутниковий зв'язок у разі системних збоїв, чому превентивний захист мереж може вимагати обмеження доступу до Starlink для цивільних осіб, і як комерційний проєкт SpaceX перетворився на політичну зброю, — розповів експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч.

Як працює Starlink для армії, бізнесу та пересічних користувачів

Романе, останнім часом військові експерти заявляють, що на фронті виникають проблеми зі Starlink. У чому причина, та наскільки ця технологія покриває потреби ЗСУ у зв'язку?

— Я не володію такою інформацією, але це само собою не є свідченням, що її немає. Зі Starlink достовірно є проблема іншого роду. Вона пов'язана із так званим білим списком (облік користувачів терміналів Starlink — ред). Вже достатньо свідчень того, що росіяни через свою агентурну мережу в нашій країні реєструють термінали Starlink.

Цілком ймовірно, йде накопичення таких терміналів, і це може принести багато біди. Наприклад, одномоментне масоване використання обладнання Starlink на території України дозволить ворогові координувати масштабні нальоти безпілотників у глибокому тилу, для атак мостів та інших важливих малорозмірних чи рухливих цілей.

Зрозуміло, що, якщо це станеться, протягом декількох годин термінали будуть відключені, але цей тимчасовий зазор загрожує країні масштабними руйнуваннями. «Зачистити» білий список превентивно складно, оскільки в цьому випадку потрібно різко обмежувати доступ цивільних осіб до технології, залишивши право на її використання лише, наприклад, спецслужбам, об'єктам критичної інфраструктури тощо.

Наскільки масово технологію Starlink використовує український бізнес?

— Для підприємців це вже звичний ресурс. В Україні загалом зареєстровано близько 200 тисяч одиниць обладнання, включаючи й військових. Насамперед, щоб забезпечити надійний канал зв'язку, замість або на додаток до традиційних фіксованих мереж.

Чи доступний Starlink приватним користувачам, і чи варто, на вашу думку, встановлювати таке обладнання?

— В Україні Starlink може купити будь-хто. На одного користувача можна зареєструвати до трьох терміналів. Інша річ, що за технологію потрібно платити — окрім вартості обладнання, доведеться вносити ще від 30 доларів на місяць, як абонентську плату.

Наявність Starlink допоможе при перебоях із інтернетом та зв'язком, якщо вони виникнуть. У разі тривалих перебоїв із електропостачанням вузьким місцем стане живлення і терміналів Starlink, і підключеного до них обладнання.

Чи врятує Starlink від «інтернет-блекауту»

Ворог вже завдавав масових ударів по українських дата-центрах, що породило різноманітні «страшилки». Наприклад, про те, що в Україні можуть виникнути масштабні перебої з інтернетом та зв'язком. Чи може допомогти технологія Starlink, якщо такий сценарій стане реальністю?

— Starlink може допомогти, що вже було доведено на практиці, коли технологію використовували, зокрема, українські мобільні оператори за системних проблем із пошкодженням мереж. Але, повторюся, він не зможе замінити фіксовані мережі.

Скажімо, якщо без інтернету та зв'язку залишиться окремий населений пункт, використання Starlink не дозволить надати послуги такої ж якості такій же кількості абонентів за тими ж цінами, що і фіксована мережа. Але він може використовуватись як тимчасовий варіант.

Скільки Starlink потрібно Україні у разі масштабних перебоїв із інтернетом та зв'язком, і чи є можливість оперативно отримати це обладнання?

— Прорахувати потреби в обладнанні складно — все залежатиме від того, яку кількість користувачів доведеться підключати і яку швидкість доступу необхідно забезпечити. Найімовірніше, обладнанням, у разі екстремальної ситуації, забезпечуватимуть лише органи влади та критичні служби.

Зовсім без зв'язку та інтернету ми не залишимося, інша справа, якою буде їхня якість та вартість.

Чи варто пересічним українцям вже зараз «скуповувати Starlink», щоб забезпечити себе зв'язком та інтернетом у разі масштабних перебоїв?

— Якщо дозволяє бюджет, купити Starlink, звісно, можна. Але можливість користуватися Starlink залежить не тільки від наявності обладнання, а й, скажімо, від стабільного енергоживлення. Електроенергії потребує як сам Starlink, так і техніка, яку ви плануєте використовувати. Скажімо, той самий ноутбук потрібно від чогось зарядити, перш ніж користуватися інтернетом через Starlink. Тобто додатково має бути щонайменше генератор та запас пального до нього.

Нові можливості та «пастка» для Маска

Як розвивається технологія Starlink, чи з'являються нові опції для споживачів?

— Так, це відбувається. Наприклад, сьогодні на базі Starlink розгортають функцію аналога GPS. Не секрет, що GPS можуть приглушувати. Супутники Starlink розташовані ближче до Землі, ніж супутники GPS, тому їх сигнал приглушити складніше. Також Space X готується додати можливості хмарних обчислень — їх можна використовувати для зберігання та обробки даних, це свого роду дата-центри на орбіті.

Протягом війни відносини України та Ілона Маска багато разів змінювалися. Що зараз наша країна означає для SpaceX?

— Для SpaceX військове використання Starlink, на мою думку, створило проблем більше, ніж можливостей.

Starlink спочатку створювався, як суто комерційний політично нейтральний продукт, не призначений для військового використання. З цим посилом компанія виходила, зокрема, на IPO. Але зараз, як ми бачимо, технологія стала ключовим елементом систем озброєння, а ситуація навколо неї є політично напруженою. І річ не лише в Україні. Наприклад, Starlink на території Гази контролює Ізраїль, а в Ірані SpaceX надає доступ до Starlink опозиційним силам.

Стало очевидним, що Starlink є потужним інструментом американської зовнішньої політики. І це може мати наслідки для Space X — починаючи від претензій інвесторів щодо нерозкриття інформації про політичні ризики, та закінчуючи позицією окремих країн щодо надання доступу Starlink на своїй території.