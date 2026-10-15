Сенатор США вимагає розслідувати обмеження Starlink для України після удару рф по трьох київських ТЕЦ

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс має намір звернутися до генерального інспектора Міністерства оборони США з вимогою розслідувати обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield, якою користуються українські військові. Він також вимагає, щоб результати перевірки передали Конгресу та американській громадськості.

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Заява пролунала після того, як у ніч на 14 жовтня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України, зокрема атакувала всі три київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Тілліс підозрює проблему на рівні Пентагону

У дописі в соцмережі X Тілліс заявив, що причиною проблем могла стати помилка на рівні системи Starshield, яка використовується Міністерством оборони США, а не в самій комерційній мережі Starlink чи компанії SpaceX.

«Я не маю ілюзій, що міністр оборони Гегсет буде готовий до прозорості, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу», — написав сенатор.

Він наголосив, що ситуація створила невиправдані ризики для українських цивільних, а також американських дипломатів і співробітників служб безпеки.

Тілліс назвав два можливі пояснення: неприйнятну помилку або свідоме рішення, яке могло «розчистити поле для російської атаки». Водночас сенатор не навів доказів того, що обмеження були навмисними або безпосередньо спричинили наслідки російського удару.

Що сталося з військовим зв’язком

За повідомленнями західних ЗМІ, українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи терміналів Starlink, які рухаються зі швидкістю понад 160 км/год. Це вплинуло на роботу частини безпілотників, зокрема тих, що використовуються для ударів на середній відстані, а також на можливості перехоплення російських дронів.

Йдеться про різні, хоча й пов’язані системи. Starlink — це комерційний супутниковий інтернет, тоді як Starshield розроблена SpaceX для військових і розвідувальних потреб Пентагону. Ілон Маск заявляв, що Starshield належить уряду США та контролюється ним, а обмеження щодо швидкості й використання визначають американські військові та президент.

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На тлі обмежень рф атакувала три київські ТЕЦ

У ніч на 13−14 жовтня росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Києву, Харкову та інших регіонах. За даними української влади, під удар потрапили всі три київські ТЕЦ, а також енергетичні об'єкти в Харкові та області й критична інфраструктура Київщини, яка забезпечує електроенергією столицю та центральні регіони.

Президент Володимир Зеленський повідомляв про значні пошкодження 26 енергетичних об'єктів. За даними Reuters, унаслідок атаки було пошкоджено близько 30 енергооб'єктів, а без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч людей. Удар також спричинив загибель людей і перебої з електроенергією в кількох областях.

Обмеження зв’язку та російський удар сталися майже одночасно. Тілліс вимагає перевірки саме для того, щоб встановити, що сталося, хто ухвалив відповідні рішення та чи були вони помилковими або навмисними.

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