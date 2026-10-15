Сенатор США вимагає розслідувати обмеження Starlink для України після удару рф по трьох київських ТЕЦ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2026, 16:52

Сенатор США вимагає розслідувати обмеження Starlink для України після удару рф по трьох київських ТЕЦ

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс має намір звернутися до генерального інспектора Міністерства оборони США з вимогою розслідувати обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield, якою користуються українські військові. Він також вимагає, щоб результати перевірки передали Конгресу та американській громадськості.

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс має намір звернутися до генерального інспектора Міністерства оборони США з вимогою розслідувати обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield, якою користуються українські військові.
Сенатор Том Тілліс
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява пролунала після того, як у ніч на 14 жовтня росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України, зокрема атакувала всі три київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Тілліс підозрює проблему на рівні Пентагону

У дописі в соцмережі X Тілліс заявив, що причиною проблем могла стати помилка на рівні системи Starshield, яка використовується Міністерством оборони США, а не в самій комерційній мережі Starlink чи компанії SpaceX.

«Я не маю ілюзій, що міністр оборони Гегсет буде готовий до прозорості, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу», — написав сенатор.

Він наголосив, що ситуація створила невиправдані ризики для українських цивільних, а також американських дипломатів і співробітників служб безпеки.

Тілліс назвав два можливі пояснення: неприйнятну помилку або свідоме рішення, яке могло «розчистити поле для російської атаки». Водночас сенатор не навів доказів того, що обмеження були навмисними або безпосередньо спричинили наслідки російського удару.

Що сталося з військовим зв’язком

За повідомленнями західних ЗМІ, українські військові зіткнулися з обмеженнями роботи терміналів Starlink, які рухаються зі швидкістю понад 160 км/год. Це вплинуло на роботу частини безпілотників, зокрема тих, що використовуються для ударів на середній відстані, а також на можливості перехоплення російських дронів.

Йдеться про різні, хоча й пов’язані системи. Starlink — це комерційний супутниковий інтернет, тоді як Starshield розроблена SpaceX для військових і розвідувальних потреб Пентагону. Ілон Маск заявляв, що Starshield належить уряду США та контролюється ним, а обмеження щодо швидкості й використання визначають американські військові та президент.

Читайте також: В Польщі анонсували створення власного Starlink

На тлі обмежень рф атакувала три київські ТЕЦ

У ніч на 13−14 жовтня росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Києву, Харкову та інших регіонах. За даними української влади, під удар потрапили всі три київські ТЕЦ, а також енергетичні об'єкти в Харкові та області й критична інфраструктура Київщини, яка забезпечує електроенергією столицю та центральні регіони.

Президент Володимир Зеленський повідомляв про значні пошкодження 26 енергетичних об'єктів. За даними Reuters, унаслідок атаки було пошкоджено близько 30 енергооб'єктів, а без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч людей. Удар також спричинив загибель людей і перебої з електроенергією в кількох областях.

Обмеження зв’язку та російський удар сталися майже одночасно. Тілліс вимагає перевірки саме для того, щоб встановити, що сталося, хто ухвалив відповідні рішення та чи були вони помилковими або навмисними.

Як ми писали, SpaceX Маска вночі обмежила швидкість роботи Starlink у русі для StarShield — Флеш


Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами