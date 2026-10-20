Гривня послабилася до долара, але зміцнилася до євро

У вівторок, 20 жовтня, середній курс долара додав 8 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро втратив 29 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.

Середній курс долара додав 8 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,83−45,35 грн. Євро купують за 50,31 грн, а продають за 50,99 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,25 грн, євро — 50,82−51,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,07−45,10 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,60−50,62 грн.

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