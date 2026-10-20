У вівторок, 20 жовтня, середній курс долара додав 8 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро втратив 29 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.
20 жовтня 2026, 10:48
Гривня послабилася до долара, але зміцнилася до євро
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,83−45,35 грн. Євро купують за 50,31 грн, а продають за 50,99 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,10−45,25 грн, євро — 50,82−51,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,07−45,10 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,60−50,62 грн.
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Джерело: Мінфін
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