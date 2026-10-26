Чехії бракує працівників, а 40% компаній не бачать заміни українцям: що буде після війни

Українці стали важливою частиною чеського ринку праці, однак більшість роботодавців не готуються до можливого скорочення їхньої кількості після завершення війни. Про це пише економіст Олександр Костюк.

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За даними дослідження Hofmann Personal Monitor 2026, 71% чеських компаній, які наймають іноземців, працевлаштовують українців, але лише 12% таких роботодавців готуються до їхнього можливого повернення в Україну.

Дослідження охоплює 314 середніх і великих підприємств, які разом забезпечують роботою понад 230 тис людей. Загалом 85% опитаних компаній залучають іноземних працівників.

Чехії бракує робочої сили

Залежність від іноземних працівників пояснюється передусім кадровим дефіцитом. Про нестачу персоналу заявили 73% роботодавців, а 55% особливо відчувають брак кваліфікованих робітників і фахівців.

У цих умовах українці допомагають чеському бізнесу закривати вакансії у промисловості, логістиці та інших галузях. Для багатьох підприємств вони вже стали звичною частиною виробничих процесів, а не тимчасовим джерелом додаткової робочої сили.

Водночас готовність до можливого від'їзду українців залишається низькою. Якщо після завершення війни значна частина працівників вирішить повернутися додому, чеські компанії можуть зіткнутися з новим загостренням кадрового дефіциту. Це створить ризики для виробництва, логістики та економічного зростання.

Ким Чехія може замінити українців

Деякі підприємства вже розглядають альтернативні джерела робочої сили. Близько 30% компаній, які наймають українців, вивчають можливість залучення працівників із Філіппін.

Однак 40% роботодавців не бачать іншої національної групи, яка могла б повноцінно компенсувати можливий відтік українських працівників. Це свідчить, що значення має не лише кількість людей, а й їхня адаптація до місцевого ринку праці, досвід і готовність швидко включатися у виробничі процеси.

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Повернення українців стане викликом для обох країн

Як зазначає економіст Олександр Костюк, після війни Україна та Чехія можуть опинитися в ситуації конкуренції за працівників.

Для України повернення громадян означатиме можливість відновити власний ринок праці, збільшити податкову базу та повернути людський капітал, необхідний для відбудови. Для Чехії масовий від'їзд українців, навпаки, може посилити нестачу робочої сили.

Отже, після завершення війни питання повернення українців матиме не лише соціальний, а й економічний вимір. Україні потрібно буде створити умови, які стимулюватимуть громадян повертатися, тоді як чеські роботодавці матимуть фінансові причини намагатися їх утримати.

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