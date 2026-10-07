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7 жовтня 2026, 16:45

Ірландія відкрила українцям із тимчасовим захистом шлях до громадянства: які умови

Українці в Ірландії, які живуть за тимчасовим захистом, тепер можуть замінити його на дозвіл Stamp 4. Його видають на два роки, він поширюється на всю родину, а прожитий за ним час зараховуватимуть для отримання громадянства.

Українці в Ірландії, які живуть за тимчасовим захистом, тепер можуть замінити його на дозвіл Stamp 4.
Ірландія почала приймати заявки на перехід із тимчасового захисту на Stamp 4
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Про це повідомила Ірландська імміграційна служба.

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Тимчасовий захист в Ірландії тепер можна змінити на імміграційний дозвіл Stamp 4 за програмою Temporary Protection Transition Scheme. Заявки вже приймають, повідомляє Департамент юстиції та уряд країни.

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Stamp 4 можна регулярно поновлювати. Він діятиме навіть після того, як перестане діяти загальноєвропейська директива про тимчасовий захист. Stamp 4 відкриває шлях до натуралізації та ірландського паспорта.

Подати заявку можуть ті, хто прожив в Ірландії понад рік за тимчасовим захистом. Також заявник має офіційно працювати або бути самозайнятим щонайменше шість місяців. Річний дохід має становити не менше 29 432 євро.

Окрема вимога стосується житла. Заявник і його родина не повинні користуватися державним житлом, модульними містечками або мешкати у господарів, які отримують компенсацію ARP. Прийнятна лише самостійна оренда.

Тим, хто не відповідає цим критеріям, тимчасовий захист продовжує діяти без змін.

Заявки подають онлайн через портал імміграційної служби INIS. Чернетку можна зберегти в розділі My Forms і поступово додавати до неї довідки.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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