Майже 1600 нових санкційних позицій: Європа посилює тиск на виробників російських ракет

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає майже 1600 нових позицій. Як повідомляє Forbes Україна, понад половина з них пов’язана з виробництвом російських балістичних ракет.

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Це найбільше одноразове розширення санкційного списку ЄС від початку повномасштабної війни проти України, заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас.

Санкції мають ускладнити виробництво російських ракет

За словами Каллас, нові обмеження спрямовані на те, щоб зробити виробництво російської зброї складнішим, повільнішим і дорожчим. Йдеться про підприємства та осіб, залучених до виробничого ланцюга балістичних ракет, які Росія використовує для ударів по Україні.

Зокрема, під санкційний тиск потрапляють структури, пов’язані з розробкою, випробуванням і виробництвом ракет для комплексу «Іскандер-М», зокрема ракет 9М723. Обмеження охоплюють також виробництво твердого палива, ракетних двигунів і спеціальних матеріалів, які застосовують у ракетних системах.

Каллас наголосила, що масштабне розширення санкцій демонструє єдність європейських країн у протидії російській агресії.

Хто ще потрапив під обмеження

Окрім підприємств російського військово-промислового комплексу, до списку внесли виробників безпілотників і суднобудівні компанії, які обслуговують підводні човни.

Також обмеження торкнулися 77 російських політиків, які балотувалися на парламентських виборах на тимчасово окупованих територіях України.

Загалом раніше погоджений список налічував 1646 нових санкційних позицій щодо фізичних осіб та організацій. За даними Reuters, більшість із них пов’язана з російським військово-промисловим комплексом.

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Коли санкції набудуть чинності

Домовленість щодо нового розширення санкцій посли країн ЄС погодили 7 жовтня. 12 жовтня її затвердили міністри закордонних справ держав-членів.

Обмеження набудуть чинності після офіційного оприлюднення відповідного рішення в «Офіційному журналі» Європейського Союзу.

Як ми писали, ЄС погодив рекордне розширення санкцій проти росії