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26 жовтня 2026, 14:42

Китайські автовиробники вперше випередили японських у Європі: які марки захоплюють ринок

Китайські автовиробники вперше випередили японських конкурентів за часткою європейського авторинку за підсумками повного кварталу. У липні-вересні 2026 року на китайські бренди припало 12,7% реєстрацій нових автомобілів у Європі, тоді як японські виробники отримали 11,9%. Про це свідчать попередні дані дослідницької компанії Dataforce, які наводить Japan Times.

Китайські автовиробники вперше випередили японських конкурентів за часткою європейського авторинку за підсумками повного кварталу.
Китайські автовиробники випередили японських у Європі
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У вересні китайські марки встановили окремий рекорд: їхня частка сягнула 14,5% ринку, а кількість реєстрацій зросла на 104% порівняно з вереснем минулого року. Показники охоплюють ЄС, Велику Британію, Швейцарію, Норвегію та Ісландію.

Ще п’ять років тому китайські бренди займали лише близько 1% європейського авторинку. Попри стрімке зростання, загалом у регіоні й далі домінують місцеві виробники, зокрема Volkswagen і Renault.

Які китайські марки зростають найшвидше

За попередніми даними Dataforce за вересень, найбільше зростання серед китайських виробників продемонстрували:

  • Leapmotor — кількість реєстрацій зросла на 324%, до 14 382 автомобілів;

  • Chery — на 263%;

  • Xpeng — на 229%;

  • Geely Group — на 151%;

  • BYD — на 102%.

Окремі дані Dataforce, оприлюднені європейськими автомобільними виданнями, показують, що група Chery стала найбільшим китайським автовиробником у регіоні за підсумками вересня, випередивши BYD та SAIC, власника марки MG.

Серед конкретних моделей особливо виділяється кросовер Jaecoo 7. У вересні він став найпопулярнішим автомобілем Великої Британії, а також увійшов до десятки найпопулярніших моделей Європи. Інша китайська модель — BYD Seal U — посіла 18-те місце в загальному рейтингу європейських продажів за місяць.

Чому китайські автомобілі завойовують Європу

Один із головних чинників зростання — популярність гібридів. Покупці, які поки не готові повністю перейти на електромобілі через вартість, запас ходу чи доступність зарядних станцій, дедалі частіше обирають гібридні моделі.

Китайські виробники пропонують широкий вибір таких автомобілів за конкурентними цінами та швидко виводять нові моделі на ринок. Водночас слабший попит у самому Китаї спонукає компанії активніше шукати покупців за кордоном.

Особливо успішно китайські марки просуваються у Великій Британії. Наприклад, Jaecoo 7 очолював рейтинг продажів країни у березні та вересні 2026 року. Натомість у Німеччині частка китайських брендів залишається значно нижчою — близько 6% реєстрацій у вересні.

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Чи зможуть мита зупинити експансію Китаю

Європейський Союз уже запровадив додаткові мита на електромобілі китайського виробництва, пояснюючи це, зокрема, впливом державних субсидій на конкуренцію. Однак ці обмеження не поширюються на звичайні та підзаряджувані гібриди, що дає китайським виробникам можливість нарощувати продажі в цих сегментах.

У жовтні ЄС і Китай також попередньо домовилися про механізм обмеження швидкого зростання імпорту китайських гібридів. Як це вплине на майбутні продажі, поки невідомо.

Китайські компанії паралельно готуються локалізувати виробництво в Європі. Chery планує розвивати виробництво в Барселоні, BYD наближається до завершення будівництва заводу в Угорщині, а Leapmotor уже виробляє кросовер B10 на заводі Stellantis в іспанській Сарагосі.

Це може допомогти китайським брендам знизити залежність від імпорту готових автомобілів і зміцнити позиції на європейському ринку навіть за посилення торговельних обмежень.

Як ми писали: ЄС просить Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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