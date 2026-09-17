ЄС просить Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів

Європейський Союз запропонував Китаю добровільно обмежити постачання гібридних автомобілів на європейський ринок. Як повідомляє Reuters, Брюссель прагне стримати зростання китайського імпорту та уникнути нової торговельної конфронтації з Пекіном, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Китайські гібриди можуть отримати квоту на ринку ЄС

За даними видання, Євросоюз хоче, щоб частка китайських гібридних автомобілів на ринку ЄС не перевищувала приблизно 15%.

У Брюсселі побоюються, що стрімке зростання імпорту китайської продукції може послабити європейську промисловість і призвести до скорочення виробництва всередині блоку.

Представник ЄС, якого цитує Financial Times, заявив, що якщо Китай самостійно не обмежить експорт, Євросоюз може запровадити власні обмеження.

Водночас у ЄС наголошують, що метою таких заходів має стати не повне припинення торгівлі, а її регулювання та захист європейської промислової бази.

Брюссель хоче обмежити імпорт іншої китайської продукції

Переговори стосуються не лише автомобільного ринку. За інформацією Financial Times, ЄС також закликав Китай стримати експорт окремих товарів, зокрема хімічної продукції.

Натомість європейська сторона прагне домогтися збільшення закупівель китайськими компаніями товарів і послуг із країн Євросоюзу.

Таким чином, Брюссель намагається скоротити торговельний дисбаланс, за якого імпорт із Китаю значно перевищує обсяги європейського експорту до цієї країни.

Торговельний дефіцит ЄС із Китаєм досяг критичного рівня

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз використовуватиме всі доступні інструменти для скорочення, за її словами, «нестійкого» торговельного дефіциту з Китаєм.

За її даними, минулого року негативне сальдо торгівлі ЄС із КНР становило 360,6 млрд євро. У першому півріччі 2026 року цей показник зріс ще на 9%.

Фон дер Ляєн назвала ситуацію критичною та заявила, що європейська промисловість переживає нову хвилю тиску з боку китайських виробників.

ЄС звинувачує Китай у надлишкових виробничих потужностях

У Євросоюзі вважають, що збільшення китайського експорту автомобілів, акумуляторів, хімікатів та іншої продукції пов’язане з надлишковими виробничими потужностями в КНР.

На думку європейської сторони, китайські компанії через слабший внутрішній попит намагаються активніше продавати продукцію на зовнішніх ринках. Це посилює конкуренцію для європейських виробників.

Китай, зі свого боку, відкидає такі звинувачення. Пекін заявляє, що розмови про дисбаланси та надлишкове виробництво мають протекціоністський характер і спрямовані на стримування економічного впливу КНР.



Читайте також: Китай призупинив будівництво нових заводів з виробництва акумуляторів



Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович, який очолює переговори з Китаєм, розраховує досягти конкретних результатів до жовтня.

За попередньою інформацією, на початку наступного місяця він може відвідати Китай для подальших консультацій щодо торговельного дефіциту та умов доступу товарів на ринки обох сторін.

Якщо домовитися про добровільні обмеження не вдасться, Євросоюз може розглянути можливість запровадження власних торговельних заходів.



Як відомо, Китай у новому п'ятирічному плані розвитку автопрому поставив амбітну ціль: до 2030 року електромобілі та гібриди мають становити 70% продажів нових легкових автомобілів. Як повідомляє Bloomberg, одночасно Пекін планує прискорити впровадження автономного водіння та посилити позиції китайських виробників на світовому ринку.