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17 вересня 2026, 12:25

ЄС просить Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів

Європейський Союз запропонував Китаю добровільно обмежити постачання гібридних автомобілів на європейський ринок. Як повідомляє Reuters, Брюссель прагне стримати зростання китайського імпорту та уникнути нової торговельної конфронтації з Пекіном, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Європейський Союз запропонував Китаю добровільно обмежити постачання гібридних автомобілів на європейський ринок.

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Китайські гібриди можуть отримати квоту на ринку ЄС

За даними видання, Євросоюз хоче, щоб частка китайських гібридних автомобілів на ринку ЄС не перевищувала приблизно 15%.

У Брюсселі побоюються, що стрімке зростання імпорту китайської продукції може послабити європейську промисловість і призвести до скорочення виробництва всередині блоку.

Представник ЄС, якого цитує Financial Times, заявив, що якщо Китай самостійно не обмежить експорт, Євросоюз може запровадити власні обмеження.

Водночас у ЄС наголошують, що метою таких заходів має стати не повне припинення торгівлі, а її регулювання та захист європейської промислової бази.

Брюссель хоче обмежити імпорт іншої китайської продукції

Переговори стосуються не лише автомобільного ринку. За інформацією Financial Times, ЄС також закликав Китай стримати експорт окремих товарів, зокрема хімічної продукції.

Натомість європейська сторона прагне домогтися збільшення закупівель китайськими компаніями товарів і послуг із країн Євросоюзу.

Таким чином, Брюссель намагається скоротити торговельний дисбаланс, за якого імпорт із Китаю значно перевищує обсяги європейського експорту до цієї країни.

Торговельний дефіцит ЄС із Китаєм досяг критичного рівня

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз використовуватиме всі доступні інструменти для скорочення, за її словами, «нестійкого» торговельного дефіциту з Китаєм.

За її даними, минулого року негативне сальдо торгівлі ЄС із КНР становило 360,6 млрд євро. У першому півріччі 2026 року цей показник зріс ще на 9%.

Фон дер Ляєн назвала ситуацію критичною та заявила, що європейська промисловість переживає нову хвилю тиску з боку китайських виробників.

ЄС звинувачує Китай у надлишкових виробничих потужностях

У Євросоюзі вважають, що збільшення китайського експорту автомобілів, акумуляторів, хімікатів та іншої продукції пов’язане з надлишковими виробничими потужностями в КНР.

На думку європейської сторони, китайські компанії через слабший внутрішній попит намагаються активніше продавати продукцію на зовнішніх ринках. Це посилює конкуренцію для європейських виробників.

Китай, зі свого боку, відкидає такі звинувачення. Пекін заявляє, що розмови про дисбаланси та надлишкове виробництво мають протекціоністський характер і спрямовані на стримування економічного впливу КНР.


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Єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович, який очолює переговори з Китаєм, розраховує досягти конкретних результатів до жовтня.

За попередньою інформацією, на початку наступного місяця він може відвідати Китай для подальших консультацій щодо торговельного дефіциту та умов доступу товарів на ринки обох сторін.

Якщо домовитися про добровільні обмеження не вдасться, Євросоюз може розглянути можливість запровадження власних торговельних заходів.


Як відомо, Китай у новому п'ятирічному плані розвитку автопрому поставив амбітну ціль: до 2030 року електромобілі та гібриди мають становити 70% продажів нових легкових автомобілів. Як повідомляє Bloomberg, одночасно Пекін планує прискорити впровадження автономного водіння та посилити позиції китайських виробників на світовому ринку.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
gorobezus
gorobezus
17 вересня 2026, 12:35
#
Ну за что боролись, как говорится.
+
0
Igf
Igf
17 вересня 2026, 12:42
#
Взагалі не розумію, навіщо кормити цього тоталітарного і комуністичного монстра, який в будь яку мить може розпочати війну за указом одного хворого лідера.
+
0
P93
P93
17 вересня 2026, 14:52
#
Субсидіювання для бізнесу в деяких випадках 100%, мільйонні кредити під 0.01%, 100% лідер в технологічній галузі від якого залежить США, спрощене оформлення експорту для малих підприємців, , спеціальні економічні зни з пільгами для бізнесу, пожиттєва гарантія на деякі європейські авто аби тільки купували їх в Китаї, івахахах, комуністичниий монстр, ахахахаха. З радістю змінив би громадянство з зміною паспорту, але нажаль в цьому гулагу під назвою єврейська україна — неможливо це зробити…
+
0
Igf
Igf
17 вересня 2026, 12:46
#
Якщо Китай хоче торгувати на ринку демократичних країн, тоді нехай спершу стане демократичною країною. А ні, то грайтесь у свої пятирічні плани і рекорди у себе на внутрішньому ринку. росія, китай, тощо всі мають жити як північна корея в ізоляція, доки там тоталітаризм.
+
0
P93
P93
17 вересня 2026, 14:56
#
Ви захворіли. діагноз — патріотизм. рекомендації: частіше комунікування з держслужбовцями в будь-яких сферах, від освітньої до судової.
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