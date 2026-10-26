Англійська за додаткові гроші: кому передбачили 10% до зарплати та чому виплат ще немає

Українські державні службовці та окремі категорії військовослужбовців зможуть отримувати надбавку в розмірі 10% посадового окладу за знання англійської мови. Про це йде мова у законопроєкті № 16107, який рекомендовано прийняти у першому читанні. Водночас виплати не почнуться одразу.

Надбавки за англійську введуть лише після війни

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відповідна норма закону має запрацювати після припинення або скасування воєнного стану, а передбачений механізм надбавок діятиме протягом чотирьох років.

Хто зможе отримувати надбавку

Доплата передбачена для працівників, які обіймають визначені законом посади та володіють англійською мовою на рівні не нижче B2 за шкалою CEFR. Це рівень, який дає змогу самостійно спілкуватися, розуміти складні тексти й працювати з професійною інформацією англійською.

Законодавство передбачає можливість виплат для таких категорій:

державних службовців категорій «А», «Б» і «В» — залежно від визначеного переліку посад;

голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників;

окремих військовослужбовців офіцерського, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом;

поліцейських середнього та вищого складу, а також окремих посад начальницького складу інших правоохоронних органів і служби цивільного захисту.

Законопроєкт № 16107 окремо передбачає поширення можливості отримувати надбавку на державних службовців, які є військовослужбовцями військових формувань або державних органів, укомплектованих військовими. Водночас право на виплату не виникатиме автоматично в усіх працівників цих категорій: конкретні посади та умови мають бути визначені відповідними нормативними актами.

Коли почнуть виплачувати гроші

Тут важливо розрізняти два строки.

Надбавка у 10% посадового окладу. За чинним законом відповідна норма має набути чинності після припинення або скасування воєнного стану. Передбачений механізм виплат діятиме протягом чотирьох років. Тобто йдеться не про доплату, яка почне надходити через чотири роки, а про чотирирічний період дії відповідної норми після завершення воєнного стану.

Обов’язкове знання англійської для посадовців. Для державних службовців категорії «А», голів місцевих державних адміністрацій та їхніх заступників відповідні вимоги мають запрацювати через два роки після припинення або скасування воєнного стану. Для визначених посад категорій «Б» і «В» — через чотири роки. Ці строки стосуються мовних вимог до посад, а не початку виплати надбавки.

Читайте також: Дітям українців, які виїхали за кордон, видаватимуть сертифікати: хто зможе отримати



Чому Верховна Рада уточнює правила

Надбавку за знання англійської вже передбачає Закон України «Про застосування англійської мови в Україні». Проте механізм виплат пов’язаний із переліком посад, для яких англійська є обов’язковою, а відповідні правила поки не повністю узгоджені.

Законопроєкт № 16107 пропонує доручити Кабінету Міністрів визначати посадові обов’язки та функції, що потребують обов’язкового використання англійської. Конкретні посади в кожному державному органі визначатиме керівник відповідної державної служби.

Отже, документ не створює нову надбавку, а має зробити можливим практичне застосування вже передбаченої законом виплати. До ухвалення законопроєкту парламентом і завершення необхідних процедур говорити про фактичний початок нарахувань передчасно.

Як ми писали: Надбавки за англійську для держслужбовців і військових: які зміни готує Верховна Рада

