Надбавки за англійську для держслужбовців і військових: які зміни готує Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт № 16107, який має врегулювати виплату надбавок за знання англійської мови. Документ передбачає доплату в розмірі 10% для працівників, які володіють англійською на рівні не нижче B2, однак механізм її призначення потребує уточнення.

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Законопроєкт подав Кабінет Міністрів і його розглянув профільний комітет Верховної Ради, який рекомендував включити документ до порядку денного та підтримати в першому читанні.

Хто зможе отримувати надбавку

Законопроєкт має забезпечити практичне застосування вже передбаченої Законом України «Про застосування англійської мови в Україні» надбавки. Нині існує правова невизначеність: правила виплати пов’язані з визначенням посад, для яких англійська мова є обов’язковою, але відповідні положення ще не повністю узгоджені.

Для розв’язання цієї проблеми пропонується доручити Кабінету Міністрів визначати посадові обов’язки, завдання та функції, виконання яких потребує обов’язкового використання англійської мови. Конкретні посади державної служби в кожному органі визначатиме керівник відповідної державної служби.

Обов’язковою умовою для отримання надбавки має бути володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 за шкалою CEFR — Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

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Окремі зміни, запропоновані Службою безпеки України, мають поширити можливість отримувати таку надбавку на державних службовців — військовослужбовців військових формувань і державних органів, які комплектуються військовослужбовцями.

Отже, законопроєкт має визначити, для яких посад знання англійської буде обов’язковим і за яких умов працівники зможуть отримувати доплату. Поки документ не ухвалений парламентом, запропоновані зміни не набрали чинності.

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