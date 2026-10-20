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20 жовтня 2026, 14:28

Дітям українців, які виїхали за кордон, видаватимуть сертифікати: хто зможе отримати

Міністерство закордонних справ України запровадило сертифікат для дітей української громади за кордоном, які зберігають зв’язок з українською мовою, культурою та історією. Його зможуть отримати діти віком до 16 років, які відповідають визначеним критеріям. Про це повідомив Департамент світового українства та гуманітарної взаємодії

Міністерство закордонних справ України запровадило сертифікат для дітей української громади за кордоном, які зберігають зв’язок з українською мовою, культурою та історією.
Українським дітям за кордоном вручатимуть сертифікати: які умови отримання
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Хто з дітей за кордоном зможе отримати сертифікат української ідентичності

Міністерство закордонних справ України запровадило сертифікат збереження української національної ідентичності для дітей української громади за кордоном. Ним відзначатимуть дітей, які підтримують зв’язок з Україною через мову, культуру, історію та участь у житті української громади.

Хто може отримати сертифікат

Документ призначений для дітей віком до 16 років. Щоб отримати його, достатньо відповідати хоча б одному з визначених критеріїв.

Зокрема, сертифікат можуть вручити дітям, які користуються українською мовою, регулярно відвідують українські культурно-освітні осередки, суботні чи недільні школи або дитячі табори для закордонних українців.

Підставою для відзначення також може бути активна участь у житті української громади. Йдеться про заходи, присвячені українській мові, літературі, культурі, історії та традиціям, а також про свята, концерти української пісні й поезії, конкурси, змагання та олімпіади з українознавчих предметів.

Ще один критерій — участь у проєктах національно-патріотичного виховання. Це, зокрема, заходи до державних свят і пам’ятних дат в історії України, вшанування видатних діячів української історії, науки й культури, а також догляд за місцями пам’яті.

Хто ухвалюватиме рішення про видачу

Рішення про видачу сертифіката прийматиме керівник закордонної дипломатичної установи України. Для цього керівник громадської організації закордонних українців, культурно-освітнього осередку або суботньої чи недільної школи має подати відповідне звернення.

Друкувати сертифікати зможуть як закордонні дипломатичні установи, так і громадські організації українців, культурно-освітні осередки та школи, що працюють при таких організаціях.

Вручатимуть документи урочисто. Це зможуть робити керівники громадських організацій і культурно-освітніх закладів, очільники дипломатичних установ або уповноважені ними особи.

Для чого запровадили сертифікат

У МЗС пояснюють, що документ має заохочувати дітей зберігати українську національну ідентичність і відчувати себе частиною української спільноти у світі. Ініціатива також покликана мотивувати дітей, батьків та українські громади за кордоном активніше долучатися до культурно-освітнього життя.

Водночас сертифікат має символічний характер і не надає його власникам пільг.

Видачу документа регулює наказ МЗС України № 469 від 16 вересня 2026 року. Його зареєстрували в Міністерстві юстиції 22 вересня, а чинна редакція документа діє з 6 жовтня 2026 року.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 жовтня 2026, 17:20
#
«Господи, спасибо тебе за идиотов!»
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