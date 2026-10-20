Дітям українців, які виїхали за кордон, видаватимуть сертифікати: хто зможе отримати

Хто з дітей за кордоном зможе отримати сертифікат української ідентичності

Міністерство закордонних справ України запровадило сертифікат збереження української національної ідентичності для дітей української громади за кордоном. Ним відзначатимуть дітей, які підтримують зв’язок з Україною через мову, культуру, історію та участь у житті української громади.

Хто може отримати сертифікат

Документ призначений для дітей віком до 16 років. Щоб отримати його, достатньо відповідати хоча б одному з визначених критеріїв.

Зокрема, сертифікат можуть вручити дітям, які користуються українською мовою, регулярно відвідують українські культурно-освітні осередки, суботні чи недільні школи або дитячі табори для закордонних українців.

Підставою для відзначення також може бути активна участь у житті української громади. Йдеться про заходи, присвячені українській мові, літературі, культурі, історії та традиціям, а також про свята, концерти української пісні й поезії, конкурси, змагання та олімпіади з українознавчих предметів.

Ще один критерій — участь у проєктах національно-патріотичного виховання. Це, зокрема, заходи до державних свят і пам’ятних дат в історії України, вшанування видатних діячів української історії, науки й культури, а також догляд за місцями пам’яті.

Хто ухвалюватиме рішення про видачу

Рішення про видачу сертифіката прийматиме керівник закордонної дипломатичної установи України. Для цього керівник громадської організації закордонних українців, культурно-освітнього осередку або суботньої чи недільної школи має подати відповідне звернення.

Друкувати сертифікати зможуть як закордонні дипломатичні установи, так і громадські організації українців, культурно-освітні осередки та школи, що працюють при таких організаціях.

Вручатимуть документи урочисто. Це зможуть робити керівники громадських організацій і культурно-освітніх закладів, очільники дипломатичних установ або уповноважені ними особи.

Для чого запровадили сертифікат

У МЗС пояснюють, що документ має заохочувати дітей зберігати українську національну ідентичність і відчувати себе частиною української спільноти у світі. Ініціатива також покликана мотивувати дітей, батьків та українські громади за кордоном активніше долучатися до культурно-освітнього життя.

Водночас сертифікат має символічний характер і не надає його власникам пільг.

Видачу документа регулює наказ МЗС України № 469 від 16 вересня 2026 року. Його зареєстрували в Міністерстві юстиції 22 вересня, а чинна редакція документа діє з 6 жовтня 2026 року.