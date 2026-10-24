Бронювання поєднають з виконанням мобілізаційних зобов’язань: Корецький про мету уряду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 жовтня 2026, 11:01

Бронювання поєднають з виконанням мобілізаційних зобов’язань: Корецький про мету уряду

Уряд завершив підготовку змін до системи бронювання військовозобов'язаних. Серед ключових нововведень — перегляд критеріїв критичності підприємств, скасування безумовного 100% бронювання, посилення відповідальності за ухилення від служби та запровадження механізму повного бронювання в обмін на виконання мобілізаційних зобов’язань. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд завершив підготовку змін до системи бронювання військовозобов'язаних.
Корецький про зміст нових правил бронювання
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Корецького, головна мета змін — установити зрозумілі й справедливі правила для тих, хто працює в тилу, та створити умови для ротації військових, які захищають Україну вже п’ятий рік повномасштабної війни.

Щомісяця кількість заброньованих працівників збільшується на десятки тисяч. Водночас військовослужбовці мають отримати можливість повертатися додому після служби, тому уряд вважає необхідним переглянути чинні підходи до бронювання.

Критичність підприємства відокремлять від його економічних показників

Перший напрям змін передбачає, що статус критично важливого підприємства визначатимуть окремо від його економічних показників.

До критично важливих мають належати сфери, які безпосередньо підтримують оборону та економіку країни. Серед них — оборонно-промисловий комплекс, енергетика, зв’язок, логістика та житлово-комунальне господарство.

Для цих галузей загальний підхід не змінюватиметься. Водночас галузеві й регіональні критерії критичності переглянуть, а підприємства перевірятимуть на можливі зловживання.

Безумовне бронювання 100% працівників скасують

Другий напрям — відмова від автоматичного повного бронювання, зокрема для підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу.

Корецький пояснив, що можливість безумовно бронювати всіх працівників створює нерівні умови для тих, хто служить у війську, та відкриває простір для зловживань. За його словами, деякі компанії спеціально створювали для отримання бронювання, перетворюючи це на окремий бізнес.

Водночас уряд не планує послаблювати роботу підприємств, які виробляють озброєння або забезпечують функціонування критичної інфраструктури. Якщо для безперебійної роботи компанії потрібно забронювати більше працівників, ніж дозволятимуть загальні правила, вона зможе звернутися до Координаційного центру з обґрунтуванням такої потреби.

Міноборони посилить відповідальність за ухилення від служби

Третій напрям стосується посилення відповідальності за ухилення від військової служби. Цим питанням займатиметься Міністерство оборони.

Корецький наголосив, що правила мають бути однаковими для всіх, а система бронювання та виконання військового обов’язку — зрозумілою і справедливою.

Повне бронювання дозволять за умови виконання мобілізаційних зобов’язань

Четвертий напрям — розроблення механізму, який дасть підприємствам змогу бронювати 100% працівників, якщо вони регулярно й добровільно залучатимуть частину своїх співробітників до військової служби.

При цьому людина повинна заздалегідь знати, до якого підрозділу чи на яку службу вона долучається та на який термін. За нею зберігатимуться робоче місце й заробітна плата.

Умови нового механізму спільно опрацюють Міністерство оборони, Міністерство економіки та представники бізнесу. Уряд планує затвердити прозорий і дієвий порядок до 1 грудня.

За словами Корецького, така система має дати військовим на фронті впевненість у можливості ротації: на зміну тим, хто тривалий час служить, приходитимуть інші. Водночас люди, які долучатимуться до війська, повинні розуміти умови та визначений термін служби.

Читайте також: КМУ не скасує постанову щодо бронювання: Корецький назвав, кого нові правила не торкнуться

Зміни не означають негайного посилення мобілізації

Кінцева мета уряду — створити систему, у якій кожен розумітиме свої права та обов’язки, а потреба розшукувати людей на вулицях зникне.

Корецький окремо підкреслив, що оголошені рішення не означають посилення мобілізації вже наступного дня. Насамперед вони покликані впорядкувати бронювання та усунути можливості для зловживань.

Водночас Україна як держава й суспільство має бути готовою до різних сценаріїв розвитку війни, зокрема до можливого посилення мобілізації в Росії.

«Ми ведемо війну за виживання держави і наших людей», — наголосив прем'єр-міністр, додавши, що, попри складність цих рішень, їх необхідно ухвалювати.

Як ми писали: Уряд вимагає від усіх держорганів терміново посилити кіберзахист: Росія атакує цифрову інфраструктуру

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+9
Skeptik777
Skeptik777
24 жовтня 2026, 11:14
#
А не пішли би всі лісом зі своїм військовим обов’язком? Я цю публічну оферту не підписував.
+
0
Pasha1233
Pasha1233
24 жовтня 2026, 11:23
#
А хто вас буде питати? Мародери, що відправляють двушечки на москву? Їхнє завдання відправити на забій побільше нездатних воювати замість силовиків, офіцерів і т.д. І більше бабла нарекетирувати. І он що коять
+
0
Pasha1233
Pasha1233
24 жовтня 2026, 11:23
#
А хто вас буде питати? Мародери, що відправляють двушечки на москву? Їхнє завдання відправити на забій побільше нездатних воювати замість силовиків, офіцерів і т.д. І більше бабла нарекетирувати. І он що коять
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 66 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами