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16 жовтня 2026, 17:00

КМУ не скасує постанову щодо бронювання: Корецький назвав, кого нові правила не торкнуться

Уряд переглядає правила бронювання військовозобов'язаних через зловживання, зокрема оформлення відстрочок для працівників, які не виконують критично важливих завдань. Водночас радикально змінювати умови бронювання для підприємств оборонної промисловості та енергетики не планують. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив 16 жовтня у Верховній Раді.

Уряд переглядає правила бронювання військовозобов'язаних через зловживання, зокрема оформлення відстрочок для працівників, які не виконують критично важливих завдань.
Корецький пояснив, чи змінять правила бронювання для оборонних підприємств
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Чому уряд переглядає правила бронювання

За словами прем'єра, можливість бронювати 100% військовозобов'язаних працівників дає підприємствам змогу штучно збільшувати штат і оформлювати відстрочки для людей, які фактично не виконують критично важливих завдань.

Як приклад, Корецький навів підрядника енергетичної компанії, у якого безпосередньо на замовлення працюють лише 20 зі 100 співробітників, однак бронювання оформлене на весь штат.

Прем'єр також зазначив, що підприємства щомісяця продовжують отримувати бронювання для десятків тисяч працівників. Тому уряд розглядає, чи потрібно змінювати чинний поріг бронювання у 100%.

Корецький наголосив, що під час визначення критичності підприємства важливо враховувати не лише його фінансові показники. Високі зарплати та відсутність податкових боргів самі по собі не означають, що компанія виконує критично важливі для держави завдання. Визначальним має бути її внесок в обороноздатність і забезпечення життєдіяльності країни.

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Які зміни обговорювали раніше

Раніше серед запропонованих змін до порядку бронювання розглядали скорочення квоти для підприємств оборонної промисловості та енергетики зі 100% до 85%. Для підприємств теплопостачання, водопостачання, водовідведення та поводження з відходами пропонували знизити ліміт із 75% до 60%.

Також ішлося про створення Координаційного центру при Кабміні з 17 членів. Згідно з описом проєкту, його рекомендації могли б стати необхідними для отримання статусу критично важливого підприємства та бронювання понад 50% військовозобов'язаних працівників. Центр також міг би рекомендувати позбавлення підприємства такого статусу.

Однак ці положення описували запропоновані зміни, а не остаточно затверджені правила.

Чому виробники зброї побоюються скорочення квот

Виконавча директорка Технологічних Сил України Анастасія Мішкіна раніше застерігала, що скорочення квоти бронювання для оборонних підприємств до 85% може призвести до втрати необхідних фахівців і ускладнити виконання виробничих контрактів.

За її підрахунками, на підприємстві з тисячею військовозобов'язаних працівників 150 людей не зможуть отримати бронювання в межах такої квоти. Якщо їх мобілізують, компанії доведеться переглядати бронювання інших співробітників, щоб залишитися в установлених межах.

Мішкіна також звертала увагу на ризики для підприємств, які працюють у кілька змін і змушені зупиняти виробництво під час повітряних тривог.

Водночас конкретні параметри змін до системи бронювання ще опрацьовують. Корецький наголосив, що оцінювати нові правила передчасно, доки немає остаточного рішення та оприлюдненого документа.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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